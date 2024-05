Els Reis celebren el seu 20è aniversari de casament amb diverses fotos de família

per Redacció CatalunyaPress

Els Reis Felip VI i Letizia han volgut celebrar el 20è aniversari del casament el 22 de maig de 2004 amb una sèrie de fotos acompanyats per la Princesa d'Astúries i la Infanta Leonor que han estat preses als jardins del Palau Reial.

A les instantànies, que ha distribuït Casa Real, es veu els Reis acompanyats de les seves dues filles en actitud afectuosa i de complicitat. De les onze imatges distribuïdes, totes preses als jardins del Campo del Moro, només una mostra a Don Felipe i Doña Letizia sols i amb el Palau Reial al fons.

Només dues de les imatges recullen un posat dels quatre membres de la Família Reial, una en un banc amb els Reis asseguts i les seves filles dretes al darrere, i una altra dreta en perspectiva amb la Reina davant, seguida per la Infanta Sofia, la Princesa Leonor i el Rei al fons.

A aquesta se suma una altra imatge presa des d'un angle diferent mentre estaven sent fotografiats al mateix banc, així com una altra dels Reis en un banc diferent --la Reina asseguda sobre el respatller i el Rei darrere-- i les seves filles apropant-se de fons .

La resta de les fotos són de Don Felipe amb cadascuna de les seves filles, així com de Donya Letizia amb la Princesa i la Infanta estrenyent-se en una abraçada. La sèrie compartida per a l'ocasió la completen dues instantànies de l'hereva al tron i la seva germana, una a un banc i una altra caminant del braç mentre xerren.

La realització de les imatges no ha estat fàcil, segons reconeixen des de Zarzuela, a causa de l'apretada agenda dels Reis, el fet que la Princesa Leonor estigui cursant la seva formació militar a l'Acadèmia de l'Exèrcit de Terra a Saragossa i la Infanta Leonor estudiant Batxillerat a Gal·les.

En principi, segons l'agenda pública que ha donat a conèixer aquest divendres Casa Real, els Reis no tenen previst cap acte oficial per al dimecres 22, data del 20è aniversari de casament. En poc mes d'un mes tindrà lloc un altre aniversari important, el desè de la proclamació de Don Felipe com a Rei.