per Redacció CatalunyaPress

Aquest diumenge es va produir un robatori massiu de coure a l'estació de Montcada-Bifurcació, que va afectar greument la circulació dels trens de Rodalies.

A més, Adif va alertar que es van produir dos incendis: un al túnel que va per Plaça Catalunya entre les estacions d'Arc de Triomf i de Fabra i Puig, i un altre des d'Estació de França fins al Clot.

Per tant, els serveis ferroviaris d'aquest dilluns han quedat greument trastocats, per la qual cosa Renfe ja s'ha posat fil a l'agulla per reprogramar el servei.

El Pla de Transport d'aquest dilluns 13 de maig queda de la manera següent:

R1/RG1

Per incidència en Bifurcació Vilanova: Circulació fins a Badalona i allà es deriven els viatgers al Metro

R4 Nord

Circulació fins a Fabra i Puig i enllaç al Metro.

Dos trens per sentit i hora entre Manresa i Fabra i Puig.

33% servei habitual a hora punta.

50% servei habitual resta del dia.

Viatgers de Manresa, Terrassa i Sabadell s'encaminen a FGC.

Viatgers de Moncada s'encaminen a Moncada Reixac (R2).

R4 Sud

Circulació fins a l'Hospitalet de Llobregat.

Quatre trens per sentit. Tindrà una freqüència habitual.

Enllaç amb línia 1 Metro.

També Metro a Cornellà (línia 5 Metro).

R2 Nord / R11

Sense afectació.

R3

Servei ferroviari entre Puigcerdà i Moncada Ripollet.

Dos trens per hora i sentit.

Des de Moncada Ripollet, servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig, on els viatgers poden continuar en línia 1 de Metro.

Viatgers també poden utilitzar estacions altres línies a poblacions coincidents.

R7

Viatgers fins a Cerdanyola amb R4 i autobusos des de Cerdanyola a UAB.

També disposen de l'alternativa Bus Exprés 3.

R8

Sense afectacions.

R2 sud i Regionals Sud

Sense afectacions.

Per informar els passatgers i encaminar-los, el personal d'informació i atenció al client s'ha reforçat en estacions. Per dur a terme aquesta operativa extraordinària, Renfe ha demanat un total de 46 nous agents de LogiRail de reforç per torn.

La reubicació de material i personal pot provocar afectacions puntuals a la reorganització del servei prevista. Pel que fa als trens Intercity que circulen per ample convencional, realitzaran el servei amb doble tracció (per cap i cua) per evitar moviments en buit a l'àmbit de Barcelona.