Renfe posa a la venda els bitllets del 'Tren de la Memòria Democràtica de Portbou'

per Pau Arriaga Pérez

Renfe ha posat a la venda els bitllets del Tren de la Memòria Democràtica de Portbou (Alt Empordà), que circularà per primera vegada el proper dissabte 18 de maig, ha informat en un comunicat aquest dimarts 16 d'abril.

El tren sortirà de l'estació de França de Barcelona a les 7.55 del matí i arribarà a la mateixa estació a les 20.16.

Els bitllets tenen un preu de 55 euros, de 20 euros per als menors de 14 anys i són gratuïts per als menors de quatre anys, i inclou els viatges d'anada i tornada i la visita teatralitzada a Portbou per mostrar el paper de la ciutat durant la Guerra Civil.

També integra les entrades al Memorial Democràtic, el Coll de Belitres (que homenatja els exiliats) i el Memorial Passatges.

La iniciativa forma part de l'acord entre Renfe i l'Ajuntament d'aquesta localitat empordanesa perquè tingui continuïtat per la "rellevància, no només turística, sinó també social, històrica i cultural".

Portbou

Aquesta localitat és una de les més properes a la frontera amb França. És el poble més septentrional del mar Mediterrani. Portbou és de terreny força accidentat i per la seva situació, de cara al golf de Lleó, pateix forts vents de tramuntana.

A la part central del seu terme municipal hi ha la cala de Portbou, on hi ha la major part de la seva població. Entre el 1994 i el 2001 es va construir un port esportiu.

Des del 1659 es va convertir en zona fronterera entre Espanya i França. El 1872 es va inaugurar la línia fèrria, amb una estació internacional. La nova estació va ser edificada el 1929, i té una gran marquesina de ferro i vidre.

Al llarg del passeig de la platja, les cafeteries, els restaurants i els quiosquets atrauen una gran quantitat de turistes durant el dia.

A la població hi ha nombroses botigues que proporcionen els productes que estan particularment buscats per persones que creuen la frontera amb el país veí.

La situació especial del poble es basa en la seva localització a una vall, que ha frenat la construcció excessiva. Així, Portbou segueix petit i envoltat de natura.

Altres llocs d'interès són l'església de Santa Maria de Portbou, el Dolmen del Coll de Farella, la Casa Herrero, el monument a Walter Benjamin i el mercat municipal.