Renfe posa a la venda els bitllets amb descomptes corresponents a l''Estiu jove'

Renfe posarà a la venda aquest dimecres els bitllets perquè els joves d'entre 18 i 30 anys, tots dos inclusivament, puguin viatjar aquest estiu amb rebaixes de fins al 90%, després que el Govern hagi tornat a aprovar aquest any el programa 'Estiu Jove'.

En concret, podran viatjar amb un 50% de descompte en trens d'Alta Velocitat (AVE i Avlo) i Llarga Distància, amb un màxim de descompte de 30 euros per bitllet, ia Avant, així com amb una rebaixa del 90% per al resta dels serveis de Media Distancia o de la xarxa d'Amplada Mètrica.

En el marc de l'Estiu Jove, es podrà viatjar entre l'1 de juliol i el 30 de setembre del 2024, tant per Espanya com per Europa. Per beneficiar-se de la mesura, els joves espanyols o de qualsevol altre país de la Unió Europea amb residència legal a Espanya, nascuts entre 1994 i 2006, s'hauran de registrar al formulari de la pàgina web del Ministeri de Transports per confirmar que compleixen els requisits exigits i, si escau, obtenir el codi personal i intransferible que han d'utilitzar per adquirir els bitllets rebaixats i el passi Interrail.

En aquest últim, el descompte serà del 50% al 'Global Flexible' d'Interrail de 10 dies en 2 mesos, quan es comercialitzi a través de Renfe. La rebaixa s'aplica sobre les tarifes oficials d'Interrail, amb les característiques de preu segons l'edat i altres requisits.

A més de les rebaixes aprovades pel Govern, Renfe beneficiarà els joves d'entre 18 i 30 anys que siguin membres del seu programa de fidelització Más Renfe amb un viatge gratuït, sempre que hagin viatjat almenys dues vegades aquest estiu.

D'aquesta manera, cada dos viatges realitzats entre l'1 de juliol i el 30 de setembre del 2024 i que pertanyin al programa Más Renfe, els viatgers obtindran un codi de descompte del 100% per comprar un bitllet en trens seleccionats d'AVE i Llarga Distància en els tres mesos següents.

Per tant, l'Executiu es posa de banda dels més joves per poder continuar viatjant.