Renfe, present al saló del Turisme B-Travel

Renfe participa, un any més, al saló del Turisme B-Travel que se celebra entre el 15 i el 17 de març al Pavelló 8 del recinte firal de Montjuïc.

Com a novetat, la companyia presenta aquest any un increment de la seva oferta gràcies al nou AVE que entrarà en servei del 8 dabril a primera hora del matí.

El tren sortirà de dilluns a dijous a les 5.40 de Barcelona Sants i arribarà a Porta d'Atocha-Almudena Grandes a les 8.20, mitja hora abans que el que ho fa ara.

També el 8 d'abril, Renfe establirà una nova parada comercial al Camp de Tarragona a les 8.04 del matí.

Amb aquestes dues novetats, Renfe dona resposta a les necessitats dels primers viatgers del dia, que han d'arribar a la capital espanyola a primera hora del matí.

Més freqüències, més destinacions

A l'estand de Renfe, els #assistent podran informar-se dels serveis d'alta velocitat i llarga distància de la companyia, AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity, així com dels serveis de mitjana distància i proximitat, com dels nombrosos productes que l'empresa ofereix per gaudir de l'oci, la cultura i el turisme, tant a Catalunya com a Espanya i França.

En aquests moments, Renfe és la companyia ferroviària que ofereix més freqüències diàries d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona (27 per sentit), i l'única amb parada a totes les capitals catalanes de província, a més de Figueres-Vilafant.

Des que es va posar en servei el febrer del 2008, més de 150 milions de viatgers han fet servir els trens d'alta velocitat de Renfe entre les dues capitals, estalviant les emissions de 4,9 milions de tones de CO₂ a l'atmosfera si aquests mateixos viatgers haurien realitzat el seu trajecte amb cotxe.

I és que Renfe és el primer consumidor d'energia elèctrica a Espanya, l'origen de la qual és 100% renovable i compta amb la certificació 'Carbono Neutro' atorgada per AENOR per a tots els trens elèctrics.

Rècord històric de viatgers a proximitat de Barcelona

Durant el mes de febrer passat, Renfe va aconseguir un rècord de viatgers transportats a prop de Barcelona amb 10.056.000 desplaçaments.

Aquesta xifra suposa un increment de l'11,1% respecte al mateix mes del 2023 i supera en 5.000 clients la xifra del febrer del 2007.

A aquesta dada s'hi han de sumar els 809.000 viatgers que van utilitzar els serveis regionals, amb un increment del 15% respecte al febrer del 2023.

Així, Rodalies de Catalunya va registrar el mes passat 10,86 milions de viatges.