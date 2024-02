Renfe renova la Sala Club de l'estació de Sants a Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

Renfe ha anunciat plans per renovar el mobiliari de la Sala Club a l'estació de Barcelona Sants, per tal d'adaptar-la a la imatge corporativa actual de la companyia. Aquest projecte, que implica una inversió propera als 103.000 euros, garanteix que els elements de mobiliari compliran els requisits mediambientals específics.

La Sala Club es concep com un espai multifuncional destinat a oferir serveis als clients, incloent-hi àrees de descans, lectura, reunions, banys i una cafeteria d'autoservei. A més, s'oferiran snacks i begudes per als clients que accedeixin a la sala.

Renfe es destaca com l'únic operador ferroviari que ofereix la Sala Club a les principals estacions, cosa que permet brindar un servei diferencial als seus clients.

La companyia continua invertint en la remodelació de les estacions per crear espais totalment accessibles i agradables, equipats amb mobiliari modern. Aquesta renovació integral té com a objectiu millorar el disseny, la comoditat i l'experiència del client en general.

DESCONVOCADA LA VAGA

Els sindicats UGT i CC. OO. han desconvocat la vaga prevista a Rodalies entre les 7 i les 9 hores i les 15 i les 17 hores aquest divendres i dilluns, segons han confirmat fonts sindicals i de l'empresa aquest dijous.

Ambdues parts han assolit un acord per establir una Comissió de Seguiment específica per al tractament i la valoració dels canvis que s'hauran de fer en el personal d'intervenció dels Serveis Comercials de Barcelona.

Renfe s'ha compromès a dotar de "recursos humans suficients per continuar el rejoveniment de la plantilla" en els pròxims processos de mobilitat, segons l'acord, consultat per Europa Press.

Alhora, l'empresa "continuarà treballant" en la cerca d'alternatives que permetin reduir el desarrelament i les pernoctacions que es donen.

La companyia també està fent avenços per contractar una pòlissa d'assegurances per a les despeses sanitàries que hi pugui haver a França en el marc del servei d'Alta Velocitat al país, i que analitzarà la viabilitat que els serveis actuals a Lió i Marsella tinguin dos operadors N1 del col·lectiu comercial.