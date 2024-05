El vandalisme surt car: Renfe trigarà 2 mesos a normalitzar Rodalies a Catalunya

El Ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha revelat que trigaran dos mesos a solucionar tots els problemes ocasionats pel robatori de coure a Montcada i Bifurcació aquest diumenge passat. A més, el cost de reparar tot el que va implicar pujarà a 15 milions d'euros, segons ha estimat el ministre. D'aquests quinze milions, quatre es destinaran a reposar el material subministrat.

A més, amb to irònic, ha afirmat que el robatori d'aquest tipus de material no reportarà gaires diners als lladres, ja que al mercat negre, "que és l'únic lloc on es pot vendre", no es guanya gaire amb això.

El ministre ha remarcat que "plou sobre mullat", ja que Catalunya és la comunitat autònoma que més incidències acumula en els darrers anys per causes alienes a Renfe i Adif, més concretament el 52,1%. En els darrers temps, s'han produït 11.151 incidències.

Puente ha afirmat que es farà una investigació per descobrir la identitat dels responsables i que siguin detinguts per la justícia, ja que aquest acte vandàlic afecta 75.000 persones que utilitzen diàriament els trens de Rodalies.

Diumenge tràgic

Per posar en context, un robatori de coure va provocar una sobretensió a les instal·lacions ferroviàries de Montcada i Bifurcació aquest diumenge passat, afectant de forma generalitzada les línies del servei de Rodalies de Catalunya.

Adif va concretar via X que el robatori d'un cable del sistema d'electrificació a Montcada Bifurcació va provocar des de les 4 del matí diversos incendis al cablejat del sistema de senyalització i d'enclavaments a l'entorn de Barcelona, "afectant totes les línies de la xarxa de Rodalies".

A més, aquest robatori de cable també va provocar dos incendis: un al túnel que va per Plaça Catalunya entre les estacions d'Arc de Triomf i de Fabra i Puig, i un altre des d'Estació de França fins al Clot.

Representants de Renfe, Adif, el Govern i l'Ajuntament de Barcelona es reuneixen aquest dimarts a les 12.00 hores a la Generalitat per abordar el pla de mobilitat per a aquest dimarts, després que diumenge els serveis de Rodalies patissin una avaria generalitzada per un robatori de coure.