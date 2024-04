Retenen 69 bolivians al Port de Barcelona per problemes al visat

per Helena Celma

El vaixell MSC Harmonia està retingut al Port de Barcelona a causa que 69 passatgers bolivians no compta amb visats vàlids per entrar a l'espai Schengen, han explicat fonts de l'empresa.

La companyia ha assenyalat que la documentació "semblava" apropiada a l'embarcament dels passatgers al Brasil, però que les autoritats del Port de Barcelona no ho han considerat així.

"Com a resultat, els passatgers no han pogut desembarcar a Barcelona, que era el seu destí final", ha explicat MSC, que ha afegit que el vaixell continua atracat al Port mentre es treballa amb les autoritats per solucionar la incidència.

En un comunicat, la Cancelleria de Bolívia ha explicat que són 69 els passatgers afectats i que tant l'Ambaixada del país a Espanya com el Consolat General a Barcelona estan fent gestions per atendre el cas.

Les autoritats bolivianes està treballant amb les espanyoles i MSC Cruises, i està brindant assistència als passatgers afectats "per al respecte dels seus Drets Humans".

Segons el comunicat, és l'empresa "la que ha d'atorgar una solució immediata a la situació", ja que era la seva obligació corroborar que els documents necessaris a les destinacions eren correctes.