Retiren l'ordre del bloqueig a Telegram per ser ''excessiva'' i ''no proporcional''

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat finalment deixar sense efecte l'ordre de bloquejar l'aplicació de missatgeria instantània Telegram que ell mateix va autoritzar divendres passat argumentant que la mesura seria "excessiva i no proporcional" i assegurant que "suposaria un clar perjudici" aquells milions d'usuaris que la utilitzen".

En una interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 incideix que el bloqueig "tindria un cert impacte econòmic per a les empreses o societats que desenvolupen gran part de la seva activitat comunicativa a través d'aquesta plataforma de comunicació ja que la consideren un canal fiable i assegurança contra intervencions no desitjades".

"El mateix es podria dir d'alguns grups, organitzacions o entitats de diferent tipus, que podrien estimar que això afectarà els seus mecanismes i processos organitzatius en privar-los d'una via o canal de comunicació ràpid i de gran abast al mercat diana. No es tracta de llibertat d'expressió o informació, sinó si la mesura és proporcional o no. I el que es constata, pel que s'ha dit i després de dictar la interlocutòria, és que la mesura seria excessiva i no proporcional", sosté.

El magistrat reconeix que va constatar que la mesura tindria una "possible afectació" per a "múltiples usuaris" després que la seva decisió fos publicada "en mitjans de tota mena".

Per aclarir-ho, el magistrat va sol·licitar aquest mateix dilluns a la Comissària General d'Informació que li expliqués "la incidència" que pogués "tenir sobre els usuaris aquesta suspensió temporal".

"Doncs bé, la veritat és que, sens perjudici que és sabut que aquesta plataforma és utilitzada també per a activitats delictives, són més que múltiples usuaris de tot tipus (particulars, empreses, funcionaris, treballadors en general...) que han optat per utilitzar Telegram, en brindar-los uns 'beneficis' que altres plataformes no donen. I tot això sota una 'emparada privadesa'", explica en el seu cotxe.

El magistrat afegeix: "També que suposi que acceptin que no es duguin a terme les garanties necessàries per a la protecció de drets de tercers amb l'intercanvi de dades personals entre els usuaris de l'aplicació. En definitiva, cessió de drets fonamentals a canvi de una suposada privadesa".

Ús d'una VPN per esquivar el bloqueig

En aquest sentit, l'instructor afirma que "si s'acordés la suspensió la veritat és que suposaria un clar perjudici a aquells milions d'usuaris que la utilitzen (la gran majoria sense cap vinculació amb activitats il·lícites), doncs, a més d'haver residenciat multitud de dades a què ja no podrien tenir accés, en molts casos se'ls impediria fer tasques d'índole professional".

El magistrat incideix que, a més de l'impacte econòmic, la mesura pogués no ser idònia perquè els usuaris podrien utilitzar una xarxa VPN o un proxy per poder accedir a Telegram i seguir consumint o publicant aquests continguts, com assenyala la Comissaria General d'Informació ".

Pedraz apunta que "es podrà plantejar que Telegram resultaria 'impune'" o "que estigui fent un 'pols' a un Estat de Dret".

Amb tot, des del seu punt de vista ara "no es tracta de "jutjar" Telegram, sinó d'instruir una causa per un determinat delicte que requereix una investigació i que necessita una informació que només pot subministrar aquesta plataforma".

"A aquest efecte, ja no només per evitar aquell 'pols' sinó pel que aquí interessa per poder obtenir aquesta informació serà qüestió a resoldre pel legislador i que sens dubte ho farà -per exigència europea a tenor de la denominada Llei de Serveis Digitals i Llei de Mercats Digitals”, afegeix.

Advertència a Telegram

En aquest context, el magistrat indica que la llei exigeix "establir un punt de contacte per a autoritats i usuaris, denunciar delictes penals tenir termes i condicions fàcils de fer servir, ser transparent pel que fa a la publicitat, els sistemes de recomanació o les decisions de moderació de continguts".

"També han de seguir les regles que se centren únicament en els VLOP i VLOSE (plataformes i serveis subjectes a obligacions més exigents i que les han de complir de manera anticipada) a causa de la seva mida i l'impacte potencial que poden tenir a la societat.

Això significa que han d'identificar, analitzar i avaluar els riscos sistèmics vinculats als seus serveis”, assevera.

Així mateix, el jutge diu que "haurien de parar esment, en particular, als riscos relacionats amb contingut il·legal, drets fonamentals, com la llibertat d'expressió, la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació, la discriminació, la protecció del consumidor i els drets del nen seguretat pública i processos electorals, violència de gènere, salut pública, protecció de menors i benestar físic i mental”.

Per tant, conclou, "Telegram, com la resta de les grans plataformes, hauran de respondre obligatòriament pel punt de contacte a Europa per, com en el present cas, requerir-li la informació precisa".

Requeriments d'informació

Al principi, el jutge va considerar la mesura del bloqueig com a necessària, idònia i proporcional per a la qual no existia alternativa que pogués aturar la reiteració dels fets denunciats, atès que les autoritats de les Illes Verges no havien col·laborat amb la comissió rogatòria enviada a fi que Telegram informés de determinades dades tècniques que permetrien identificar els titulars dels comptes utilitzats per a la infracció dels drets de propietat intel·lectual.

La resolució que ha quedat sense efecte, recollida per aquesta agència de notícies, explicava que per a la bona fi de la instrucció resultava necessària la pràctica les diligències contingudes a la comissió rogatòria remesa a Illes Verges sense que fins al moment es tinguessin notícia del compliment del esmentat instrument de cooperació, per la qual cosa quedarien pendents nombroses diligències de recerca depenent de la informació que facilitarà l'execució de la Comissió Rogatòria Internacional esmentada.

L'incompliment reiterat de la petició adreçada a Illes Verges de 28 el juliol del 2023, assenyalava, impedia la continuació de la instrucció de la causa.

En aquesta comissió es va sol·licitar que Telegram informés sobre determinades dades tècniques que permetrien identificar els titulars dels comptes utilitzats per a la infracció dels drets de propietat intel·lectual de les entitats personades com a acusació particular: Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus.

Aquesta falta de col·laboració de les autoritats d'illes Verges, apuntava el jutge, a les quals només se'ls demanava una activitat de comunicació als responsables de la xarxa social va provocar que s'haguessin d'adoptar les mesures cautelars sol·licitades per les acusacions particulars.