Revelen el nom de l'actor que interpretarà el nou James Bond

La identitat de l'agent 007 sempre ha estat un secret, però el nom del proper James Bond està a punt de ser anunciat. I es tracta d'un actor que ha estat al radar dels mitjans des de fa temps.

L'home que substituirà Daniel Craig és Aaron Taylor-Johnson, l'estrella de Kick-Ass, Avengers: Age Of Ultron, Nocturnal Animals i Bullet Train. És el setè actor a interpretar 007 a les pel·lícules oficials. .

Encara ha d'acceptar oficialment el paper icònic, però una font ha assegurat a The Sun que "Bond és la feina d'Aaron, si vol acceptar-ho" i que l'oferta formal "està sobre la taula i estan esperant una resposta".

La mateixa font va afegir: "Pel que fa a Eon, Aaron signarà el seu contracte en els propers dies i es podran començar a preparar per al gran anunci".

Pel que fa al protagonista, la revista Numero li va preguntar la setmana passada sobre els rumors que el vinculaven amb el paper. En resposta, l'actor va dir: "Em sembla encantador i meravellós que la gent em vegi en aquest paper. Ho prenc com un gran complert".

Els candidats per al paper que es rumorejaven anteriorment eren altres actors com Henry Cavill, Richard Madden, James Norton, Regé Jean-Page, el recent guanyador de l'Oscar Cillian Murphy i el favorit dels fans, Idris Elba.

Si resulta ser Taylor-Johnson, seguiria Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig interpretant l'agent secret.

L'actor aviat apareixerà a l'última pel·lícula de Spider-Man de Sony, que ofereix Kraven the Hunter. Però, considerant la recent sèrie de desastres de l'estudi (Venom: Let There Be Carnage, Morbius, Madame Web), no sembla una pel·lícula prometedora.

El treball de Bond podria ser just el que Taylor-Johnson necessita per garantir que no acabi encasellada al món Spider-Man. També permetrà que la franquícia 007 es reinventi per al seu proper i descoratjador capítol post-Craig.