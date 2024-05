Revelen quants diners costa a l'any mantenir amb vida Michael Schumacher

Corinna Schumacher, la dona del llegendari expilot de Fórmula 1, s'ha vist obligada a vendre una part molt important del seu patrimoni per poder pagar el tractament mèdic del marit, Michael Schumacher.

Cal recordar que fa més d'una dècada, el 'Kaiser' va patir un tràgic accident d'esquí als Alps que el va deixar amb lesions cerebrals greus. Des del Nadal del 2013, no se l'ha vist en públic, i el seu estat de salut ha estat un misteri des de llavors.

L'accident va passar mentre Michael esquiava a l'estació de Méribel, on va patir un fort cop al cap. Fou traslladat d'urgència a l'Hospital Universitari de Grenoble-Alpes.

Des d'aquell moment, la família Schumacher ha mantingut un hermetisme estricte sobre la seva condició. No obstant, el que sí que ha transcendit és el que costa a Corinna el matiment amb vida del seu marit: set milions d'euros a l'any.

Venda de propietats

Inicialment, Michael va ser traslladat a la seva mansió a Suïssa, però actualment resideix a Mallorca, a una casa que Corinna va comprar el 2018 a canvi de 30 milions d'euros.

Per pagar-la va vendre la residència de vacances de la família a Noruega, venuda el 2015, però també ha venut l'avió privat de la família per 31,6 milions d'euros.

La mansió de Suïssa també va ser venuda per 58,7 milions d'euros, fons que es van destinar a les cures contínues de Michael.

A més de les propietats, Corinna també va decidir subhastar la impressionant col·lecció de rellotges de luxe de Michael. Schumacher, conegut per la seva passió per aquests articles, posseïa peces molt valuoses. La subhasta es va dur a terme a Ginebra i es va endarrerir 24 hores a causa de problemes de seguretat, atesa la vàlua de les joies en joc.

L'article més destacat de la subhasta va ser un rellotge Patek Philippe de 1948, del qual només n'hi ha 58 exemplars al món. Aquest rellotge va ser venut per 2.711.500 dòlars, proporcionant una important injecció de fons per a les cures de Michael.

Un comunicat per silenciar rumors

La família va haver d'emetre un publicat el 2019 per posar fi a les especulacions que sobrevolaven sobre el seu estat de salut. "Poden estar segurs que segueix a les millors mans i que fem tot el possible per ajudar-lo. Si us plau, entenguin que seguim els desitjos de Michael i que mantinguem en privat una qüestió tan delicada com la seva salut", van expressar. Des de llavors, han mantingut un estricte control sobre la informació que es divulga, però les seves accions demostren el compromís incansable per brindar-li a Michael la millor cura possible.