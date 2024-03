Risto Mejide estira la polèmica: respon Iker Jiménez i Ferreras

L'encreuament de paraules entre el ministre de Transports Óscar Puente i Risto Mejide, conductor del programa "Tot és mentida", ha desencadenat una onada de reaccions tant a les xarxes socials com als mitjans de comunicació.

El titular de la cartera de Transports ha acusat el programa de Risto Mejide de donar suport a la postura del Partit Popular en el cas de les comissions de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Pont va afirmar, citant una font dins de Mediaset, que Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, va ordenar "que la línia editorial sigui exculpar la presidenta de tota responsabilitat".

Segons Puente, aquesta ordre va provenir des de la Porta del Sol fins a Sandra Fernández, cap de continguts de Mediaset i antiga empleada del gabinet de comunicació d'Ayuso durant quatre anys. Risto va respondre a aquestes acusacions dient: "Si és que hi va haver trucada, que no ho sé, MAR va trucar a la cap de continguts de la cadena, la qual no va sucumbir mai a la presumpta pressió, ja que mai ens va traslladar l'existència d'aquesta trucada".

El presentador ha replicat diverses vegades Puente, avivant encara més la controvèrsia dia rere dia. Al seu programa, Risto ha expressat el seu agraïment a dos periodistes que li van donar suport: Iker Jiménez i Antonio García Ferreras, presentador d'"Al Rojo Vivo".

"Hi ha dues persones que en aquestes últimes 24 hores, dos periodistes, que han sortit en defensa, no de mi, de la funció que realitza aquest programa. Un és Antonio García Ferreras, de laSexta, i un altre ha estat Iker Jiménez en xarxes a els que personalment agraeixo que no hagin tingut cap objecció a plantar-se davant d'un ministre. A ells no els fa por dir públicament que el que ha fet el ministre és inacceptable en un Estat de Dret", ha dit Risto mirant a càmera.