Durant la matinada s'han sostret 120 metres de cable de catenària a la R4 entre Sabadell Sud i Cerdanyola.

Aquest acte vandàlic ha obligat a circular en via única a la R4 entre Sabadell Sud i Moncada, cosa que en limita a dos el nombre de trens per hora i sentit.

A l'R7 s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola.

Els tècnics d'Adif treballen en la reparació



Durant la nit de diumenge a dilluns es van sostreure 400 metres de cable a l'R3 a primera hora, cosa que va impedir començar el servei entre Parets i la Garriga, ja que és via única. El Ministeri, mitjançant Adif, treballa per duplicar tota la línia i minimitzar les afectacions.

Robatori cable Rodalies



El robatori de cable és un problema que afecta molt seriosament la infraestructura i els serveis de Rodalies a Catalunya. S'ha més que duplicat el 2023 a Catalunya, mentre que a tot Espanya va caure un 7,4% l'any passat.

El 2023 s'han registrat 151 robatoris o intents de robatori de cable, especialment coure, a Catalunya, davant dels 70 que es van comptabilitzar el 2022. Suposen el 42% del total del conjunt del país. La província més afectada és Barcelona, que registra 105 successos el 2023 per 36 tot l'any 2022, multiplicant-se per més de tres.

Durant aquest 2024 s'han produït 14 robatoris de cable de coure a Catalunya

D'aquests 14 robatoris 12 han tingut lloc a Barcelona i 2 a Lleida, tots a la xarxa convencional, que afecten directament a la xarxa de Rodalies, generant afectacions durant la seva reparació.



Gairebé el 40% de les incidències registrades al servei són alienes a lexplotació ferroviària. Les causes són vandalisme, atropellaments, condicions atmosfèriques adverses (canvi climàtic) entre altres, com a apedregaments als trens.



Actes vandàlics com aquest dimecres o dilluns afecten de ple els viatgers que cada dia utilitzen els serveis de Rodalies. Les incidències, de qualsevol mena, que afecten la qualitat i puntualitat dels serveis són inacceptables i treballem com mai per minimitzar-los i millorar la fiabilitat i qualitat del servei. Invertim com mai en renovar la flota i en transformar les infraestructures, com ara les obres de desdoblament del R3 o la implantació del sistema ERTMS.



Adif continua treballant en diferents línies d'acció per fer front a aquesta situació, reforçant patrulles de vigilància, denunciant cada episodi i col·laborant amb els Mossos d'Esquadra. Aquesta estratègia ha permès la detecció de persones o grups al voltant de les obres o vies ferroviàries.

Els perfils de X de Protecció Civil (@emergenciescat) i les línies de Rodalies (@rod4cat i @rod7cat) s'informa de l'estat del servei al moment.