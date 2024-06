La robòtica millorarà la qualitat de vida, però no substituirà l'ésser humà

Experts en robòtica social consideren que aquesta és una eina complementària per millorar la qualitat de vida de les persones, no pas un substitut de l'ésser humà. Així ho van posar de manifest al cicle 'Converses Humanitàries generadores de talent' impulsades per la Fundació Creu Roja Espanyola, que en aquesta ocasió ha estat dedicada a la robòtica social i als reptes que planteja garantir el costat més humà.

La Fundació Creu Roja Espanyola ha volgut amb aquesta trobada, moderada per la periodista experta en informació tecnològica, Marimar Jiménez, impulsar el debat sobre els desafiaments i les oportunitats que sorgeixen amb l'avenç d'aquesta tecnologia. "La robòtica social és en si mateixa un camp interdisciplinari que combina la robòtica, la Intel·ligència Artificial i les ciències socials, per desenvolupar aquests robots que poden interactuar i col·laborar amb l'ésser humà d'una manera socialment competent", segons ha informat la gerent de la Fundació Creu Roja, Mari Satur Torre.

Manuel Armayones Ruiz, coordinador del grup de recerca Behavior Desing Lab a la Universitat Oberta de Catalunya, Jorgina Díaz Torres, enginyera de telecomunicacions i presidenta d'HispaRob i Alfonso Torres Soto, arquitecte de Solucions a Amazon Web Services, han analitzat en aquesta trobada els reptes que plantegen aquesta nova relació de les persones amb les màquines, així com els beneficis de lús de la robòtica per a aquelles en situació de vulnerabilitat.

Com assenyala Jorgina Diaz, "els robots socials, aquells que seran capaços de tenir interaccions i expressar emocions, milloraran la relació amb els humans, la comunicació i el vincle amb les persones, a més d'ajudar a reduir la bretxa digital" .

Una anàlisi que comparteix Manuel Aramayones, encara que amb certa cautela, ja que, com assenyala el psicòleg, “la robòtica social pot millorar la relació i ajudar molt les persones, però aquesta interacció generarà una emoció real que pot interferir en el comportament dels usuaris".

El psicòleg ha remarcat la importància del control de les persones en aquest ús social dels robots i ha assenyalat que la clau és el sentit comú: “hem de construir des de l'anàlisi crítica, la legislació, amb transparència i vocació de servei. En psicologia veiem que els robots assistencials poden ser perfectes companys, però han d'estar dirigits per persones. És sempre necessari un professional humà”. Com assegura l'especialista en robòtica, en l'àmbit de les cures, els robots seran “eines fascinants”, si bé hem de ser especialment curosos amb aquesta tecnologia.

Per a Alfonso Torres, més enllà de l‟aplicació industrial de la robòtica, és important la innovació tecnològica al servei dels humans. "La robòtica social no només implica els robots com a cuidadors, sinó que té un efecte positiu a la societat", ha argumentat.

El responsable d'AWS ha citat l'exemple de l'enviament de drones amb medicaments i altres casos --com els sistemes d'elderly care-- amb què els robots poden facilitar la vida de les persones. Aquests robots amb forma de humanoides ajuden en residències de gent gran a reduir la soledat i millorar la motricitat o la comunicació amb familiars.

En la seva opinió "la robòtica social ha de continuar evolucionant, és una cosa que ens pot ajudar molt; hem de tenir flexibilitat i obertura mental per poder acceptar-ho. És una cosa nova però que pot aportar molt a nivell particular i social".

Els especialistes han assenyalat que els robots socials són més un complement a la capacitat humana i que no vénen a reemplaçar-la. No són una amenaça com a substituts dels professionals a nivell sanitari o social; no obstant, com han assegurat, aquells que no usin la robòtica com a eina complementària, podran quedar-se enrere.

Per a Jorgina Díaz, la robòtica social està en un moment emergent, amb molt de recorregut i impacte, per exemple, per a l'àmbit mèdic, encara que més com una eina que com un substitut de les persones. L'especialista ha comentat el cas d'ús de robots en determinades circumstàncies, com ara les teràpies de persones amb autisme. "Es tracta d'usar aquest tipus d'eines en situacions que ara mateix no se sap com afrontar, però amb la capacitat de valorar allò que ajuda i molt centrats en els usuaris, per oferir així un entorn de confiança", ha assegurat.

En opinió dels tres ponents, aquesta tecnologia només substituirà tasques rutinàries de l'ésser humà, no aspectes emocionals i personals que aportin valor afegit. Tots han coincidit a assenyalar que només corren risc de desaparèixer aquells llocs de treball que no donin suport a la seva funció en aquestes eines en el futur.

Els especialistes han subratllat a més la importància de la seguretat i la privadesa en la relació amb els robots. Per a Alfonso Torres la privadesa i l'adequació de la legislació seran les bases "per impulsar serveis que donin confiança a l'usuari".