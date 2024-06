Rodalies torna a la normalitat un mes després del robatori de cable

per Helena Celma

Rodalies de Catalunya ha reprès amb normalitat aquest dilluns a les 6 hores el servei habitual de les línies R3, R4, R7 i R12, que patien afectacions des del robatori de cable produït el 12 de maig passat a l'estació barcelonina de Montcada Bifurcació.

Segons informen fonts de Renfe, cap a les 7 hores les línies funcionen en el seu horari habitual, els quals s'han recuperat després dels "resultats satisfactoris" en simulacions comercials.

La companyia ha afegit en un comunicat que alguns trams no s'han fet servir des del mateix 12 de maig, "com és el cas de la R3, així com les vies que donen accés a la Base de Manteniment" situada a la mateixa terminal de Montcada Bifurcació.

Retallada de terminis de més d'un mes

Els actes vandàlics van tenir lloc el diumenge 12 de maig a les 03.32 hores, amb el tall del cable d'alimentació elèctrica des de la subestació de Montcada Bifurcació, provocant un curtcircuit i greus danys a les instal·lacions ferroviàries. Segons el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, es van tallar 40 metres de cable en un punt de difícil accés.

Durant la jornada electoral, totes les línies de Rodalies es van veure afectades, perjudicant més de 75.000 usuaris. En un dia feiner, els efectes arriben a prop de 120.000 viatgers diaris, amb una estimació de 3,2 milions de viatges afectats fins que es restableixi la normalitat.

Segons va informar el ministre el 13 de maig passat, es destinarien dos mesos i 15 milions d'euros per restituir les infraestructures danyades i reposar els serveis afectats. Tot i això, han retallat terminis i han aconseguit segellar la restauració en poc més d'un mes.

Óscar Puente va denunciar els recurrents actes vandàlics a Catalunya, on es concentra més del 50% d'aquests incidents a Espanya. Entre el 2019 i el març del 2024, es van registrar 11.151 incidències als nuclis de Rodalies i convencional, de les quals el 52,1% van tenir lloc a Catalunya. Aquests actes inclouen danys a persones, apedregament de trens i col·locació d'obstacles amb dol, destacant Barcelona, Tarragona i Girona com les zones més afectades.