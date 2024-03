Roig (Mercadona) defensa els agricultors: 'Ens estem jugant l'alimentació'

per J.C. Meneses Montserrat

El president de Mercadona, Juan Roig, ha subratllat aquest dimarts, respecte a les protestes del sector agrari, que "els agricultors treballen molt i han de ser rendibles produir productes", perquè "ens estem jugant l'alimentació", alhora que ha assegurat que la cadena de supermercats "no fa abusos de preus" cap a aquest sector.

Roig, a preguntes dels mitjans durant la roda de premsa anual de la companyia en què ha comunicat les dades econòmiques de l'exercici 2023, ha assenyalat que "hem donat per sobreentès" el treball dels agricultors i idealitzat el camp com una cosa "bucòlica" ", però "treballen molt" i "tenen raons" per protestar perquè "han de guanyar diners".

Roig ha apuntat que ell no sap quin és l'origen concret del problema, però ha indicat que des de la companyia "tracten que els proveïdors guanyin diners", entre ells agricultors, ramaders i peixaters. "Hem de cuidar el camp, com es cuida no ho sabem. Nosaltres podem tocar la part que ens toca, però fins aquí", ha indicat.

En aquest sentit, ha assenyalat que des de la companyia els "costa molt explicar" la diferència de preus en origen i al mercat, que és perquè els costos a la cadena agroalimentària "són molt alts" per als productes frescos.

"Quan una síndria està en un camp no és la mateixa. Primer, es posa el preu al camp, cal agafar-la, transportar-la al magatzem, netejar-la, seleccionar-la, transportar-la, posar-la al lineal i després vendre", ha relatat, abans de subratllar: "No fem abusos de preus".