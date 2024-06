Rosell i Bartomeu declararan pel 'cas Negreira' com a investigats

per Redacció CatalunyaPress

El Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona ha citat a declarar els expresidents del FC Barcelona, ​​Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, en el marc del cas Negreira, una investigació per presumpta corrupció en pagaments realitzats a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) , José María Enríquez Negreira.

La investigació se centra en els pagaments que el FC Barcelona hauria realitzat a Negreira a través de les seves empreses, DASNIL 95 SL i NILSAD SCP, entre el 2001 i el 2018, sumant un total de més de 7,3 milions d'euros. Segons la Fiscalia, aquests pagaments es van fer amb el propòsit d'influir en les decisions arbitrals i afavorir l'equip en les competicions en què participava.

La jutgessa que instrueix el cas ha admès a tràmit tant la denúncia de la Fiscalia com la querella de l'àrbitre Xavier Estrada Fernández, que argumenta que Negreira va rebre 1.392.680 euros entre el 2016 i el 2018 del Barça a través de la seva empresa DASNIL 95 SL. La magistrada ha encarregat a la Guàrdia Civil dur a terme la investigació, incloent-hi la revisió del patrimoni de Negreira i del seu entorn per determinar la destinació dels pagaments i els possibles beneficiaris dins del club.

A més de Rosell i Bartomeu, també estan sent investigats els exdirectius Òscar Grau i Albert Soler. Qui ha estat exculpat és el president blaugrana, Joan Laporta, i la resta de la primera Junta, ja que els pagaments realitzats entre el 2008 i el 2010 havien prescrit des del 2015.

L'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, està investigat per presumptament rebre pagaments del FC Barcelona a través de les empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club.

Al març, Negreira va ser citat davant del jutge i es va acollir al seu dret a no declarar, i la cita va ser acordada un cop el jutge va rebre l'informe psiquiàtric del forense que va examinar Negreira.

El metge de l'Institut de Medicina Legal i les Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) que el va avaluar a l'octubre va estimar que podia prestar declaració i el jutge va decidir convocar-lo, una cita que es va ajornar dues vegades per motius d'agenda dels advocats.