Roses, llibres... i música: compte enrere per al Sant Jordi Musical d'Estrella Damm

per Pau Arriaga Pérez

Sant Jordi vol dir amor, roses i llibres... però també altres tipus d'esdeveniments culturals. Com la música. I per als melòmans hi ha una cita imprescindible: el Sant Jordi Musical d'Estrella Damm, que se celebrarà el proper dimarts 23 d'abril a les instal·lacions de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona.

Un cop més, aquest emblemàtic edifici posarà sobre l'escenari una alineació musical de primera, amb alguns dels grans noms del panorama actual: Els Amics de les Arts, la Lildami i el Triquell seran alguns dels artistes i bandes que actuaran entre les 12 del migdia i les 9 de la nit.

Però no només hi haurà acció sobre l'escenari, sinó que diversos artistes signaran discos i autògrafs als fans al llarg de la jornada a l'Antiga Fàbrica Damm.

Quatre escenaris

Per a aquest 2024, Damm ha decidit repartir la seva extensa varietat musical en quatre escenaris diferents que oferiran concerts (en alguns moments de forma simultània) durant les 9 hores que duraran els concerts.

El concursant del popular talent xou Eufòria , Triquell, serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la jornada musical amb el seu concert a l'escenari Moll d'envasat .

Mitja hora més tard serà la primera vegada que tocarà triar, ja que Meritxell Neddermann portarà la seva proposta intimista a la Sala de cocció , mentre que al mateix temps a la Sala de màquines , serà el torn de Mama Dousha.

Els Amics de les Arts, el Xarim Aresté, el Blamumt, la Lildami i la Raquel Lúa seran altres dels grans noms del panorama musical català que posaran tot el seu art a sobre de l'escenari.

Pots consultar tota la informació en aquest enllaç .

Oferta gastronòmica de primer nivell

La jornada cultural serà llarga... i en algun moment caldrà refer forces. Per això, Damm vol acompanyar aquestes 9 hores de música ininterrompuda amb una oferta gastronòmica que estigui a l'alçada.

Damm posarà a disposició dels assistents 6 propostes molt variades: es podrà triar entre les milaneses de Chalito, les hamburgueses de Fileteando, les creps i galetes bretones de Maria Una Crep, els frankfurts i bratwursts d'Onze Frankfurts, els tacs i quesadilles de Salsa , o el llenguado fresc arrebossat amb tempura fumada i papes fregides de The Fish&Chips Shop.

Lloc de venda de llibres

Per completar la jornada, Damm també posa a la disposició del públic la possibilitat de comprar llibres. Aquests es podran adquirir al mercat de The Store Team , que també oferirà una àmplia selecció de vinils i CDs de segona mà, a més del marxandatge dels grups que actuaran.