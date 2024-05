Rutes per la Garrotxa: Itineraris imprescindibles per als amants del senderisme

per Redacció CatalunyaPress

La Garrotxa, situada a Girona, Espanya, és reconeguda pel seu terreny accidentat i les seves excel·lents oportunitats per al senderisme, convertint-se en una destinació destacada per als amants de les rutes per la Garrotxa.

Aquesta regió, que abasta l'Alta Garrotxa i la comarca d'Olot, ofereix una diversitat de flora i fauna, juntament amb una extensa xarxa de senders marcats, oferint itineraris per a tot tipus de nivell de forma física i d'interès.

Les rutes per la Garrotxa conviden a explorar des d'impressionants volcans fins a boscos frondosos, passant per senders que revelen la bellesa natural de la zona.

Amb un total de vuit itineraris principals, que varien en dificultat, distància i durada, aquesta regió es perfila com un escenari ideal per practicar senderisme i submergir-se en la seva rica biodiversitat i patrimoni natural.

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es destaca com un exemple primordial del paisatge volcànic a la Península Ibèrica, abastant aproximadament 15,309 hectàrees que inclouen 11 municipis.

Aquest parc és conegut per la seva diversitat geogràfica que va des de muntanyes i valls fins a planes, i es destaca la Plana d'Olot envoltada de cons volcànics.

Característiques Geogràfiques i Biodiversitat

El parc acull uns 40 cons volcànics i més de 20 fluxos de lava basàltica, oferint un terreny variat que va des de vegetació volcànica única fins a boscos encantats com la Fageda d'en Jordà.

L'orografia, el sòl i el clima del parc contribueixen a una vegetació exuberant i diversa, incloent-hi roures, faigs i boscos d'alzines de gran valor escènic.

Flora i Fauna

La rica biodiversitat del parc inclou una varietat d'espècies de flora, amb boscos d'alzines, roures, faigs, castanyers i més, i fauna que comprèn senglars, gats montesos i una àmplia gamma d'aus com l'àliga culebrera i el falcó pelegrí.

Activitats i Accessibilitat

El parc no és només un santuari per a la biodiversitat, sinó també un centre d'activitats a l'aire lliure.

Els visitants poden gaudir de senderisme, passejades a cavall i observació d'aus a través de nombrosos senders ben senyalitzats que es connecten amb la xarxa de senders Itinerànnia.

A més, el parc és accessible amb cotxe i compta amb diverses àrees d´estacionament i rutes d´autobús que faciliten l´accés.

Aquest parc no només preserva la bellesa natural i la cultura de la regió, sinó que també exerceix un paper crucial en l'educació i la conservació ambiental, oferint centres de visitants i activitats educatives que promouen la sostenibilitat i el respecte per l'entorn natural.

Ruta per la Fageda de Jordà

Situada en un terreny pla a 550 metres sobre el nivell del mar, la Fageda d'en Jordà ofereix una experiència única a la península ibèrica a causa de la seva ubicació inusual per a un bosc de faigs.

Aquest bosc es desenvolupa sobre un flux de lava refredat del volcà Croscat, proporcionant un paisatge naturalment enriquit i divers.

Inici i Recorregut

Punt de partida: La ruta comença al punt d'informació de l'estacionament de Fageda, a 3 km d'Olot.

Itinerari: Se segueix l'itinerari número 1, ben senyalitzat, que és un bucle circular començant i acabant al mateix lloc.

Característiques i Dificultat

Posició dels arbres: Els faigs creixen en una posició gairebé vertical, aprofitant la llum de l'estiu i limitant el creixement d'altres plantes.

Nivell de Dificultat: És una ruta fàcil amb una distància de 3,1 km, un desnivell de 80 mi una durada aproximada de 1 hora.

Punts d'interès

Monòlit a Joan Maragall: Al camí hi ha un monòlit dedicat al poeta, que va immortalitzar la fageda en la seva poesia.

Connexions amb Altres Rutes: La ruta té connexions amb altres itineraris marcats com a 3, 4, 5 i 15, ampliant les opcions d'exploració.

Serveis i Accessibilitat

Estacionament de Can Serra: Es recomana aparcar aquí, on la tarifa és de 0.034€/minut durant les primeres dues hores.

Contribució al Manteniment: Les tarifes d'estacionament contribueixen a la conservació del bosc i dels volcans propers.

Millor Època per a Visitar

Visites Anuals: El bosc és accessible durant tot l´any, cada estació ofereix vistes diferents.

Època Recomanada: La tardor és ideal, especialment a l'octubre i al novembre, quan el bosc llueix un contrast de colors verds i tardorals.

Aquest tram del Parc Natural no és només un testimoni de la bellesa natural de la Garrotxa, sinó també un punt de trobada per a famílies, amics i parelles que busquen gaudir de la natura de manera accessible i enriquidora.

Sender de Les Fonts

El Sender de Las Fuentes, ubicat a l'encantadora regió de Garrotxa a Catalunya, ofereix un recorregut fascinant que comença i acaba a la pintoresca vila medieval de Santa Pau.

Aquest itinerari, de fàcil recorregut i adequat per a totes les edats, té una durada aproximada de 1 hora i 25 minuts, permetent als visitants gaudir de la serenitat del paisatge mentre exploren tres fonts històriques i la Ruta de les Pozas.

Itinerari Detallat

Punt de Partida: Plaça de Baix a Santa Pau.

Primeres Parades: Font Calenta i Font Fresca del Patxet.

Última Parada: Font de Bernadal, abans de tornar al punt d'inici.

Característiques del Sender

Accessibilitat: Apte per a bicicletes i cadires de rodes amb assistència.

Senyalització: Marques grogues i senyals verticals que guien el camí a través de camins rurals.

Ruta de les Fonts i Verlets

Aquesta ruta, que comença a la Font de Rompuda a Sant Joan les Fonts, és particularment familiar i té una durada de 1 hora i 40 minuts.

El camí està ben senyalitzat i és de baixa dificultat, ideal per a un passeig relaxant en família.

Els visitants poden gaudir de diverses senderes circulars petites que condueixen a fonts d'aigua fresca i cristal·lina, perfectes per a un descans refrescant.

Alçada Màxima: 364 metres.

Ascens Total: 51 metres.

Durada: 1 hora i 15 minuts, passant per aiguamolls i deus.

El Sender de Las Fuentes no és només una ruta per admirar la bellesa natural de Garrotxa, sinó també una oportunitat per connectar-se amb la història i la cultura local a través de les seves fonts històriques i paisatges encantadors.

Ruta dels Volcans

La Ruta dels Volcans a la Garrotxa és una experiència única per als amants del senderisme, oferint un recorregut circular de 12 km que abasta alguns dels paisatges volcànics més impressionants de Catalunya.

Aquest itinerari, que comença i acaba a l'estacionament gratuït de La Fageda, és adequat per a famílies i porta aproximadament 4 hores completar.

Detalls de l'Itinerari

Inici: Centre d'Informació de La Fageda.

Punt destacat: Ascens al Volcà Croscat, el con volcànic més gran de la Península Ibèrica.

Característica especial: Descens al cràter del Volcà de Santa Margarida, on hi ha una ermita.

Final: Tornada al punt de partida passant per la Cooperativa La Fageda.

Atractius Principals

Volcà Croscat: Conegut per la seva forma única de ferradura, ofereix vistes espectaculars des del cim i l'oportunitat d'aprendre sobre el seu origen volcànic a través de panells informatius.

Volcà de Santa Margarida: Aquest volcà acull una ermita al mig del seu cràter, proporcionant un lloc de pau i bellesa inigualable.

Cooperativa La Fageda: Aquest punt no és només rellevant per la seva contribució a l'economia local a través de la producció de lactis, sinó també com un exemple d'integració social en l'àmbit rural.

Recomanacions

Preparació: Portar aigua suficient, protecció solar i calçat adequat per a senderisme.

Millor època per visitar: Primavera i tardor, quan el clima és més suau i el paisatge mostra els colors més vibrants.

Transport: Accés possible mitjançant autobús de la companyia Teisa des d´Olot.

Aquest recorregut no només és una aventura física, sinó també una immersió en la història volcànica i cultural de la regió, fent de la Ruta dels Volcans una de les experiències més enriquidores per a qualsevol visitant de la Garrotxa.

Conclusió

Explorar les rutes de la Garrotxa ofereix una oportunitat única de submergir-se en la riquesa natural i cultural d'aquesta regió, des de la diversitat dels seus paisatges volcànics i boscos encantats fins a la flora i la fauna que conviuen en aquest ambient privilegiat.

A través dels itineraris descrits, des de la majestuosa ruta per la Fageda de Jordà fins al desafiant sender dels Volcans, cada pas ens apropa més a la comprensió de la importància de preservar aquests tresors naturals i ens convida a reflexionar sobre el nostre paper a la conservació del medi ambient.

La invitació a recórrer la Garrotxa és també una crida a l'aventura personal i col·lectiva, a l'apreciació del patrimoni natural ia la participació activa en la protecció.

En contemplar la varietat d'experiències disponibles, des de tranquil·les passejades familiars pel Sender de les Fonts fins a la intensa exploració de la Ruta dels Volcans, queda clar que la Garrotxa és una destinació que ofereix alguna cosa valuosa per a cada visitant, encoratjant alhora la comunitat global a comprometre's amb la preservació d'aquests espais naturals per a generacions futures.