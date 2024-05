Salvador Illa a la Met Gala? Conya a les xarxes per una estranya semblança

¡Increïble però cert! Creies que només a les pel·lícules de ciència ficció podies trobar el teu bessó perdut en un altre racó del món? Doncs, la vida real sempre supera la ficció, i la prova és a l'última troballa que ha deixat més d'un amb la boca oberta.

Salvador Illa, el conegut candidat del PSC a les eleccions catalanes i exministre de Sanitat, ha deixat més d'un bocabadat en descobrir-se que té un doble a la glamurosa catifa vermella de la Met Gala 2024. Qui és el seu clon de la moda? Ni més ni menys que Hamish Bowles!

Hamish Bowles, l'afamat periodista i editor de moda anglès, va enlluernar a la Met Gala amb un vestit lila que no només va cridar l'atenció per la seva elegància, sinó per la seva sorprenent semblança amb el polític espanyol. A més, el toc final per segellar la similitud va ser l'ús d'unes ulleres que es podrien confondre fàcilment amb les del mateix Illa.

Les xarxes socials van esclatar amb mems i comentaris divertits davant d'aquest descobriment inesperat que fins i tot podria posar en risc la campanya electoral a Catalunya. "¿La Junta Electoral Central no intervindrà a la Met Gala per convidar només Salvador Illa i no els altres candidats?", es preguntava sarcàsticament un usuari a X - abans conegut com a Twitter-, compartint la impactant imatge de Bowles.

Un altre usuari no es va quedar enrere i es preguntava irònicament: "Salvador Illa a la Met Gala 2024? Algú ha estat practicant el canvi de look!".

Sens dubte, aquesta història ens demostra que el món és un lloc ple de sorpreses i que, de vegades, la coincidència pot ser tan extravagant com divertida. Qui sap, potser el proper esdeveniment de l'alta societat ens portarà més revelacions d'aquest estil!

De moment, Salvador Illa continua com el candidat més ben posicionat per guanyar les properes eleccions del 12 de maig. Segons els darrers sondejos publicats, el líder del PSC quedarà primer podent obtenir fins a 41 escons. El segueix Junts i Puigdemont, que es va confirmant com a favorit per quedar en segona posició. L'actual president, Pere Aragonès, s'hauria de conformar amb la tercera plaça.