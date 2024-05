''Salvatges i homes'': quan els nadius de les colònies s'exhibien en zoos humans

Va ser el català Víctor Balaguer, aleshores ministre d'Ultramar, qui va promoure el 1887 la celebració a Madrid d'una exposició colonial en què es va exhibir com a atracció un grup de nadiu filipí portats a aquest efecte a títol de curiositat. Va ser un exemple més de la grollera explotació comercial que va envair Europa des de mitjans del segle XIX a mitjans del XX i que pretenia exalçar la pretesa acció civilitzadora colonial de les diverses potències comparant-la amb les formes de vida dels pobles sotmesos, als quals es considerava inferiors, primitius o en un estat endarrerit de civilització i als quals s'exhibia com a curiositat en forma de zoos humans.

Potser l'exemple més lacerant va ser l'ocorregut quan, en ocasió de l'Exposició colonial que hi ha hagut a París en un molt més proper el 1931, la Federació Francesa d'Antics Colons de Nova Caledònia va tenir l'oportunitat d'organitzar una exhibició paral·lela al Jardí d'Aclimatació amb nadius canacs i va desplaçar un grup de nadius prèviament seleccionats, als quals va mantenir enclaustrats en un règim d'explotació i aïllament per tal que l'estada a la metròpoli no pogués ocasionar la seva contaminació amb idees “extremistes”.

Al voltant d'aquest fet històric real Annelise Heurtier novel·la a “Salvatges i homes” (Pagès editors) l'estada a la capital francesa d'aquest grup de canacs als quals, malgrat l'aculturació religiosa i lingüística que havien rebut a la colònia, els va obligar a presentar un espectacle simulant la condició de caníbals. Un d'ells és el jove Edou qui, desitjós de sortir de la seva illa per conèixer món, aconsegueix canviar la plaça que havien adjudicat al seu amic Henri al grup i es desplaça a França com a component de l'expressat grup. Però la realitat és molt diferent de la imaginada perquè els components d'aquest col·lectiu romanen reclosos a les dependències del jardí d'Aclimatació i obligats a representar una funció completament aliena a les tradicions i costums del seu poble, seminus -les dones amb els pits al descobert , una cosa que els missioners havien prohibit rotundament- i parlant i interpretant uns textos cants i balls absurds en un idioma imaginari i en un escenari fals.

Tot això davant d'un públic que assisteix sorprès i reacciona llançant pedres o cacauets com si els forçats “actors” fossin animals de zoològic. "L'única cosa representativa del seu poble era l'absència d'electricitat", diu l'autora. Tot això passa sense que la població parisenca s'adonés d'aquesta explotació inhumana i això malgrat les reiterades protestes d'una família d'antics colons, els Pravel i d'un jove dirigent estudiantil comunista, a qui fan orelles sordes tant el Ministeri de Colònies, com els diaris de la ciutat.

Quan Víctor Noblecourt, jove adolescent d'una acomodada família parisenca, aconsegueix, mogut per la curiositat, entaular contacte amb Edou i coneix l'ominosa realitat que suporta el grup canac, s'afanya a ajudar-lo amb una acció de protesta que ell mateix accedeix a protagonitzar i amb què provoca un veritable escàndol que transcendeix l'opinió pública i actua com a eficaç revulsiu, alhora que crea un llaç d'indissoluble complicitat entre els dos nois que acabarà canviant la seva vida: Víctor, enclaustrat per la seva família en un llunyà internat i Edou, renunciant a tornar a Caledònia per poder retrobar a l'amic que va tornar la dignitat a la seva gent.

Potser és fruit de la casualitat, però “Saltvatges i homes” apareix justament quan aquests mateixos dies Nova Caledònia, que segueix sent colònia francesa gairebé un segle després del que va passar al relat de Heurtier, viu moments de gravetat per la persistència d'aquesta. situació anòmala en què l'explotació econòmica s'enreda amb la supervivència d'elements de pretesa superioritat racial. I és que, com diu Antumi Toasijé, president del Consell per a l'eliminació de la discriminació racial o ètnica ”el racisme segueix present al món, l'estructura, és sistèmic i regula les relacions entre persones amb origen al sud global i les persones del nord global, així com les relacions polítiques, econòmiques i culturals dels dos espais que es corresponen amb els espais de les metròpolis i dels territoris colonitzats”.