El Sant Jordi més internacional: la Diada se celebrarà a 192 ciutats de 29 països

per Redacció CatalunyaPress

La Generalitat i les comunitats catalanes a l'exterior han organitzat 325 actes a 192 ciutats de 29 països per celebrar la festivitat de Sant Jordi, han explicat aquest dilluns en roda de premsa la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, la secretària general del Diplocat, Laura Foraster, i director de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda.

"L'acció exterior és una prioritat del Govern i Sant Jordi és una festa de referència que ens permet posicionar la llengua i la cultura catalana a tot el món", ha ressaltat Serret.

Del total de 325 actes, les delegacions de la Generalitat a l'exterior portaran la Diada de Sant Jordi a 90 ciutats de 21 països diferents, i Serret ha remarcat que té una “clara vocació de continuar fent diplomàcia cultural i Sant Jordi és una gran carta de presentació".

Per primera vegada, les delegacions del Govern al Japó i Corea del Sud se sumaran a l'organització d'actes als països asiàtics, contribuint amb les comunitats catalanes d'aquests països: “Reforcem la diada al continent asiàtic, un espai estratègic per al Govern i la societat catalana", ha dit Serret.

La secretària general del Diplocat, Laura Foraster, ha assegurat que Sant Jordi "és un dels actius més grans del país", ha assenyalat que és una celebració inclusiva i arrelada que permet donar a conèixer Catalunya, i ha subratllat que aquest any hi ha hagut un augment dels actes promoguts per les delegacions del Govern.

El director de l'IRL, Pere Almeda, ha afirmat que s'han implicat especialment en la celebració de Sant Jordi a Berlín (Alemanya) amb l'organització d'actes al centre cultural KulturBrauerei, la primera vegada que l'institut impulsa una iniciativa d'aquest tipus a l'estranger amb institucions locals.