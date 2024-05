Sara Águeda: ''La pràctica musical femenina ha estat sempre present''

Sara Águeda és una de les principals intèrprets actualment de l'arpa de dos ordres, un instrument sense el qual no es pot entendre la música del Segle d'Or espanyol. Des dels inicis de la seva carrera, ha combinat la pràctica musical formal amb la música escènica i, de fet, va participar en nombrosos muntatges de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic (CNTC). Aquesta experiència va posar-lo en contacte amb el repertori de tons humans i música instrumental que formava part del paisatge teatral del Barroc espanyol.

Águeda referma la seva relació amb la música antiga a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), i des de llavors s'ha convertit en un dels exponents més destacats del seu instrument, tant en projectes com en solista, com col·laborant amb les principals formacions europees d'aquest gènere, entre les quals destaquen Música Ficta, Música Alxèmica, La Ritirata, La Gran Chapelle, Vandalia, Opera Omnia, Freiburger Barockorchester, Capella de Ministrers, Capella Sanctae Crucis o Le Poème Harmonique. Així mateix, la seva arpa sona en més de quaranta gravacions discogràfiques de segells especialitzats en música clàssica.

El seu nou treball discogràfic porta el títol Elles reneixen i pretén reivindicar el paper oblidat i poc documentat que va tenir la dona com a intèrpret professional de música al Segle d'Or. Les investigacions en aquest camp demostren que existien dones molt instruïdes a la pràctica musical, que no només tocaven diversos instruments, sinó que també cantaven i eren contractades com a “criades” per amenitzar trobades de dones a les altes classes socials. Amb Elles reneixen, Sara Águeda ha pretès reproduir el repertori que podria haver sonat en alguna d'aquelles vetllades musicals.

Explica'ns com sorgeix aquest projecte que ha acabat plasmat a l'enregistrament Ellas renaixen ...

Tenia moltes ganes de gravar Renaixement espanyol, feia uns anys que tenia un programa molt bonic on s'explica la història del Rei David als ulls del Renaixement espanyol, i volia també llançar-me a gravar cantant. Fa més de deu anys que canto i toco en els meus concerts, però mai m'havia atrevit a gravar-me fent aquesta pràctica.

Tenia moltes idees al cap, m'atreia molt la pràctica de l'arpa a Portugal, però buscant als articles científics em vaig topar amb el següent: Dones músiques i documents de la Inquisició al món ibèric del segle XVI: Isabel de Plazaola i la IV duquessa de l'Infantat d'Ascensió Mazuela-Anguita. Immediatament vaig contactar amb Ascensió i em vaig posar fil a l'agulla per intentar recrear en un CD el que pogués ser una tarda aristòcrata amb una dona música criada al Renaixement. Què cantaven, quines peces instrumentals tocaven, quins instruments, quina temàtica? A partir d´aquí va començar la diversió.

Tot i que col·labores amb la teva arpa de forma habitual en nombrosos discos de música antiga, portaves cinc anys, des de Stravaganza, sense publicar un treball propi. Per què ara? Què t'ha portat a esperar tant de temps per llançar aquesta obra?

Entre mitges de Stravaganza i Ellas renaixen hi ha Im-posibles , un disc que també vaig produir i vaig fer tots els arranjaments amb la guitarrista Belisana Ruiz i el percussionista Pere Olivé. El disc va sortir el 2021, un projecte forjat en el marc de la pandèmia i que vam gaudir molt, perquè genera bon rotllo i és amable a totes les orelles.

També és cert que el ritme frenètic dels concerts de vegades no em deixa el temps que desitjo per investigar, jugar i crear. Així que els projectes els solc cuinar a foc lent perquè m'encanta gaudir del viatge. És la primera vegada que enregistro cantant i volia que fos una cosa molt molt especial.

Altres vegades t'han acompanyat altres intèrprets, com Javier Núñez, Daniel Garay, la mezzosoprano Adriana Mayer o el tenor Víctor Sordo. Per què has triat emprendre l'enregistrament d' Elles reneixen completament en solitari?

M'encanta estar envoltada de grans músics i amics per realitzar els meus projectes creatius, per això als discos anteriors sempre he tingut col·laboradors o companys de viatge que van amb mi de la mà com a Stravaganza o Im-possibles , però en aquesta ocasió he estat fidel a la pràctica musical renaixentista relacionada amb aquestes dones músiques que estaven contractades com a criades.

Elles amenitzaven aquestes reunions aristòcrates o fins i tot acompanyaven soles les duqueses, comteses o marqueses que requerien el seu servei, per tant, per ser fidel i posar-me a la pell d'aquestes dones, necessitava estar sola…. Encara que el meu gran amic Víctor Sordo em va acompanyar a l'enregistrament (amic i músic que ha intervingut en tots els meus enregistraments, ja sigui com a intèrpret oa l'altra banda dels micròfons).

Centrant-nos en el tema que articula el disc, les dones que es dedicaven professionalment a la música al Segle d'Or, quina és la seva importància real dins de la música renaixentista espanyola? Com és que han estat “invisibles” per a la posteritat?

El problema és, com gairebé sempre, la manca de documentació. Sembla evident que la pràctica musical femenina ha estat sempre present al llarg de la història, però la informació científica de què disposem és molt escassa. Haver pogut destapar la punta de l'iceberg, gràcies a les investigacions de la musicòloga Ascensión Mazuela-Anguita, ha estat un gran descobriment i una posada en ordre de tot el repertori que tenim, que està en primera persona del femení, i que compon els nostres grans cançoners (Uppsala, Palau…)

Gràcia Baptista és l'autora de la primera peça musical escrita per una dona a Espanya de què es té constància, que està inclosa al disc. Fins a quin punt pot ésser norma i no excepció? Podem pensar que a Espanya hi va haver nombroses compositores l'obra de les quals no ha arribat a nosaltres?

Estic convençuda de la presència de dones compositores a Espanya al Segle d'Or. Els convents femenins igual que en els masculins, realitzaven tots els oficis cantats, i una dada curiosa és que, si tenies formació musical i eres dona, en ingressar al convent et lliuraves de pagar el dot, per tant aquestes dones que instruïen les altres al convent segur que tenien inquietuds compositives. I la firma anònima de tanta música ens fa especular i fantasiejar que aquesta idea era molt real.

Un altre punt és que deixessin publicar les dones. No cal ignorar que la mateixa Fanny Mendelssohn, no podia signar les seves obres, les havia de signar el seu germà per ella, i estem parlant del segle XIX, tres segles més tard que les nostres protagonistes reneixen. Per això, l'aparició de Gràcia Baptista dins el llibre de Venegas Henestrosa és tan important.

En quin criteri t'has basat per seleccionar aquest repertori del disc que recrea una vetllada musical fictícia de l'època interpretada per una d'aquestes cantores i toves ?

Volia reflectir aquestes peces que estan en femení, però també volia reflectir la pràctica purament instrumental amb les peces més emblemàtiques del Renaixement.

Aquestes dones músiques tocaven diversos instruments i cantaven, per tant, interpretar Mudarra, Ortiz o Narváez és una picada d'ullet a aquesta pràctica polifacètica que exercien. Òbviament també m'he donat el gust de gravar peces que sempre m'han emocionat i que podrien formar part d'aquestes vetllades tan atractives.

Parlem del teu instrument, l'arpa doppia o de dues ordres, quina és la seva importància dins la música antiga espanyola?

A Espanya l'arpa de dues ordres és un instrument referent, a totes les grans capelles espanyoles ia tota la pràctica musical teatral hi era present. Un dia parlant amb uns musicòlegs, amb els quals acostumo a treballar i admiro molt, em deien que quan pensem en música antiga a Espanya hauríem de tenir al cap una arpa de dues ordres. La quantitat de manuscrits al segle XVI i XVII, els llibres de comptes amb els salaris dels arpistes, i la seva presència a les instrumentacions de les partitures ens porten a afirmar que l'arpa va ser un instrument rei a la península ibèrica.

Arpa doppia és un instrument italià, així es deia a l'arpa que conviu temporalment amb l'arpa de dues ordres, però a Itàlia, l'arpa de dues ordres té dues files de cordes creuades, en canvi l'arpa doppia té dues o fins i tot tres files de cordes paral·leles.

En proporció no sou gaires els especialistes a l'arpa dins del sector de la música antiga d'aquest país. ¿Explica això que participis en una quantitat tan elevada de projectes aliens?

Doncs és probable, el que és clar és que el repertori del Segle d'Or, a Espanya, Itàlia i Anglaterra requereix la participació de l'arpa, és un instrument de continu molt versàtil i que acompanya la veu i la polifonia amb gran solvència, a més, com passava llavors, és un instrument més fàcil de transportar que un clau o un òrgan i això fa que es coli als racons més petits.

Suposo que després de la presentació d' Ellas reneixen a Madrid portaràs aquest repertori per altres escenaris. Tens al cap altres nous projectes a curt i mitjà termini?

Espero que Elles reneixen tingui una llarga vida, ja tinc força compromisos, però m'agradaria explorar-ho i fer que creixi molt.

Projectes al cap tinc molts… ia part de totes les col·laboracions amb grups que m'encanten, segueixo defensant els meus projectes anteriors: L'arpa de la nostra terra, L'arpa del Rei David, Vi, Els Miracles de La nostra Senyora…. I ara vaig força ficada en teatre amb l'estrena al Festival d'Almagro del Guitón Onofre , amb el meu estimat i admirat Pepe Viyuela.

No hi ha lloc per a l'avorriment!