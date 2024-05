Sara Águeda reivindica el protagonisme femení a la música renaixentista espanyola

Darrere un bon disc sempre hi ha una bona història. Està bé, no és cap regla immutable, però sí que es compleix en el cas d' Elles reneixen de l'arpista Sara Águeda, un projecte que pretén rescatar de l'oblit injust totes aquelles dones que van exercir d'intèrprets de música professionals durant el Segle d'Or espanyol. Tot i l'escassa documentació que hi ha al respecte, hi ha ferms indicis de la contractació per part de les grans famílies de la noblesa de cantants i tocadores d'instruments per amenitzar les vetllades musicals. Aquest disc de Sara Águeda planteja l'exercici de concebre un repertori fictici que podria haver sonat en una d'aquestes reunions socials. El resultat és una experiència sensorial plena de matisos, que prem les tecles de la sensibilitat més íntima, convidant a la introspecció.

El nom de Sara Águeda és una referència obligada dins la música antiga del nostre país. Com a intèrpret ha posat la seva arpa a disposició de nombroses iniciatives dels principals ensembles d'aquest gènere, entre els quals es poden citar, entre d'altres, Música Ficta, Música Alxèmica, La Ritirata, La Gran Chapelle, Vandalia, Opera Omnia, Freiburger Barockorchester, Capella de Ministrers, Capella Sanctae Crucis o Le Poème Harmonique. Així mateix, Águeda ha posat en marxa programes propis, com L'arpa de la nostra terra o L'arpa del Rei David, en què toca i canta en solitari, juntament amb altres en col·laboració, com és el cas de Manuela de Escamilla, que compta amb la soprano Cristina Bayón, o Els miracles de La nostra Senyora de Gonzalo de Berceo, dut a terme amb el conegut actor Pepe Viyuela.

Elles reneixen és el sisè títol de la seva discografia -deixant de banda totes les col·laboracions en enregistraments aliens- i deu la seva gestació a un article acadèmic amb què l'autora es va topar mentre buscava idees per a un nou projecte. En concret, es tracta d'un text de la professora Ascensió Mazuela-Anguita de la Universitat de Granada on estudia els vestigis de l'activitat musical femenina a l'Espanya del segle XVI a través dels documents de la Santa Inquisició. La protagonista d'aquesta història és Isabel de Plazaola, la filla de la inculpada Isabel Ortiz, el procés de fe del qual va ser lliurat al tribunal de la Inquisició de Toledo entre 1564 i 1565.

Resulta curiós com a través dels documents inquisitorials referits a la mare podem recuperar una semblança professional de la filla, en concret, que solia ser convidada a les cases nobles per cantar i tocar, i que fins i tot havia estat contractada per això per la dona del duc d'Alburquerque quan va ser nomenat governador de Milà. L'expedient també deixa clar que Isabel de Plazaola havia rebut una sòlida formació musical, ja que un dels testimonis arriba a afirmar sobre la llar familiar: “entra molta gent a casa seva i és plena de canyadors que ensenyen la seva filla”.

A banda de la citada duquessa, els textos inquisitorials testifiquen que Isabel de Plazaola va treballar com a música a la casa de Leonor de Toledo, II marquesa de Távara, ia la de Caterina de la Cerda, IV comtessa de Corunya. El que és realment sorprenent és que en el contracte signat amb els ducs d'Alburquerque no se l'esmenta en qualitat de música, sinó de “criada”. D'aquesta manera, Mazuela-Anguita conclou: “això mostra la invisibilitat de les dones músiques en documents històrics i la possible existència de multitud de contractes d'aquest tipus (aparentment per a criades) que en realitat tenien músiques com a protagonistes”. Partint de la figura d'Isabel de Plazaola, Sara Águeda ha volgut tornar la veu a totes aquelles dones que van ser silenciades per la història.

Per emprendre aquest enregistrament, Águeda ha optat per un format minimalista, veu i arpa, perquè considera que és el que més s'ajusta a les característiques d'una d'aquestes vetllades musicals. Tot i cantar en alguns dels repertoris que defensa en directe, aquesta és la primera vegada, si no m'equivoco, que podem escoltar la seva veu dins de la seva producció discogràfica, almenys en solitari. El seu timbre de veu és francament suggeridor i mostra una gran versatilitat, invocant un ventall d'estats d'ànim, des de l'exultació de peces com Dindirindin o Jo em sóc la morenica, fins a la gravetat i la malenconia de temes com Recordeu l'ànima adormida del vihuelista Alonso Mudarra sobre el poema de Jorge Manrique.

El repertori seleccionat per engrossir les pistes del disc suposa una revisió de moltes de les grans fonts del Renaixement espanyol. Sara Águeda i Ascensión Mazuela-Anguita han imaginat un programa que podria haver estat del gust de la noblesa que assistia a les sessions interpretades per Isabel de Plazaola i altres d'aquestes “músiques criades”.

La visió femenina és present al llarg de l'obra, i, de fet, aquesta inclou una peça de Gràcies Baptista, la primera compositora de la qual es té constància, que apareix a la recopilació de 1557 titulada Llibre de xifra nova per a tecla, harpa i viola de mà en el qual s'ensenya breument cantar, cant pla i cant d'orgue i alguns avisos de contrapunt, editada per Luis Venegas de Henestrosa. Mancant una altra referència específica a la creació per part de dones, el disc inclou diverses cançons escrites en primera persona des de la perspectiva femenina, destacant entre elles No vull ser monja, en què la protagonista es rebel·la contra el seu destí imposat d'haver de entrar en un convent, se suposa que per falta d'un dot per poder concertar un bon matrimoni.

Entre les fonts utilitzades hi ha dos dels principals manuscrits de música de l'època, com són el Cançoner de Palau i el Cançoner del duc de Calàbria, les melodies del qual havien de ser ben conegudes i apreciades a l'època. Igualment, s'hi han inclòs obres de grans creadors com Antonio de Cabezón, Francisco Guerrero o Pedro de Escobar. D'altra banda, l'enregistrament s'ha nodrit dels llibres de música del segle XVI, com és el cas del Tractat de Gloses de Diego Ortiz de recercades per a viola da gamba, o els tractats de xifra per a viola de mà d'Alonso Mudarra, Luis de Milà i Luis de Narváez. Dins d'aquests últims destaquen per la seva bellesa intimista les peces instrumentals del disc, com el Tiento para harpa o organo de Mudarra, que em porta a la memòria una cosa que l'escolti dir al vihuelista australià John Griffiths sobre que, segons ell, la música composta pels grans vihuelistes no està escrita per ser interpretada en públic, sinó perquè el músic la toqui a la solitud de la seva habitació, com una forma d'evocació i meditació.

Paradoxalment, Elles reneixen , encara que inicialment concebut com un vehicle per a l'entreteniment de les vetllades de l'alta societat renaixentista espanyola, es converteix en un disc ideal per gaudir en la solitud dels nostres propis pensaments, com indicava Griffiths, pel seu extremadament preciosisme capaç de extreure de l'arpa de dues ordres els sentiments més profunds i íntims.