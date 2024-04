SATSE alerta de la manca d'informació sexual que tenen els joves catalans

Les llevadores i infermeres del Sindicat d'Infermeria SATSE han destacat un increment preocupant en els casos de malalties de transmissió sexual i en les sol·licituds recurrents d'anticoncepció d'emergència. Aquest fenomen ha portat el sindicat a reiterar la seva crida perquè cada centre educatiu a Catalunya tingui una infermera escolar, la tasca del qual inclouria la impartició d'educació sexual. A més a més, sol·liciten més recursos perquè els professionals puguin identificar adequadament les causes subjacents de la presa habitual d'anticoncepció d'emergència per part de joves i dones.

"Observem clarament que els joves tenen accés a molta informació, però no tenen una educació sexual adequada", afirma la responsable de llevadores a SATSE. Per això, el sindicat insisteix en la importància de la presència d'infermeres escolars a tots els centres educatius des de l'inici de l'escolarització. Aquestes professionals servirien com a referents que, a més de posseir els coneixements necessaris, puguin parlar obertament sobre sexualitat sense restriccions imposades per tabús o prejudicis.

La societat està experimentant un canvi gradual cap a actituds més obertes al voltant de la sexualitat, cosa que ha portat a una major llibertat sexual i acceptació entre els joves. Tot i que això és positiu, des de SATSE emfatitzen que aquest canvi ha d'anar acompanyat d'una educació, conscienciació i assumpció de responsabilitat sobre la salut pròpia. És essencial diferenciar entre l'acceptació social de certes conductes i ser conscients dels riscos per a la salut que aquestes poden comportar per tal de protegir-se adequadament.

Aquest canvi a la societat no només afecta els joves, ja que SATSE també assenyala un augment en les malalties de transmissió sexual i les sol·licituds d'anticoncepció d'emergència en altres grups d'edat. La utilització recurrent d'anticoncepció d'emergència per part de dones de totes les edats és vista com un senyal d'alarma, indicant la necessitat d'abordar les causes subjacents, que poden ser diverses, com ara problemes d'autoestima o dinàmiques de poder en les relacions de parella .

Per abordar aquests desafiaments, cal comptar amb una plantilla adequada, així com temps i espai perquè els professionals de la salut facin intervencions preventives efectives. Això permetria més proximitat dels professionals per conscienciar sobre els riscos de mantenir relacions sexuals sense protecció o sense l'ús adequat d'anticonceptius, amb l'objectiu d'evitar embarassos no desitjats.