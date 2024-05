Segon dia d'afectacions a les línies R1, R3, R4 Nord, R4 Sud i R7 de Rodalies

per Redacció CatalunyaPress

Les afectacions a la circulació de trens a la R1, R3, R4 Nord, R4 Sud i R7 de Rodalies continua aquest dilluns 13 de maig el matí després de la incidència provocada per un robatori de coure el passat diumenge 12.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press , les línies afectades no entren a Barcelona, per la qual cosa el servei el presten de la manera següent:

-R1: final a Badalona (Barcelona). Viatgers dirigits al Metro per entrar a la capital catalana.

-R4: servei entre les estacions de Puigcerdà (Girona) i Montcada-Ripollet (Barcelona). Busos fins a Fabra Puig (Barcelona).

-R4 Nord: final a Cerdanyola (Barcelona). Bussis fins a l'estació barcelonina de la Sagrera.

-R4 Sud: final a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Viatgers dirigits al Metro per entrar a la capital catalana.

-R7: sense servei. Es recomana fer servir la R4 per arribar a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ia la Universitat Autònoma de Barcelona.

Després de la jornada d'afectacions produïda per aquest acte de vandalisme, diumenge passat Renfe, Adif, Govern i l'Ajuntament de Barcelona es van reunir per abordar la situació, i després el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Marc Sanglas, va qualificar d'insuficient el pla de les companyies ferroviàries per reforçar les línies afectades.

Per què es roba el cable de coure?

La possibilitat d'obtenir diners ràpids a través de la venda de coure robat motiva individus (i també grups organitzats) a cometre aquest tipus de delictes.

El mes de febrer passat, el Ministre de Transports, Óscar Puente, va assegurar que el robatori de coure a Rodalies va créixer més del doble el 2023 respecte a l'any anterior.

De fet, va detallar que els 365 dies de l'any passat es van comptabilitzar un total de 151 robatoris (un cada 2,4 dies), en comparació dels 70 dels quals s'havia tingut constància el 2022.

A més, el titular d'aquesta cartera ha lamentat que "no és possible protegir tota la xarxa per la seva extensió", i ha lamentat que es tracta de "coses alienes al servei".

Pont, de la mateixa manera, va apuntar que la meitat de les incidències per vandalisme a Espanya es registren a Catalunya.