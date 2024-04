Senderisme a Lleida: què veure i on anar a les teves excursions

Lleida és coneguda pels seus bells paisatges i muntanyes, cosa que la converteix en una destinació ideal per als entusiastes del senderisme.

La regió ofereix una varietat de senders, des de caminades fàcils fins a excursions desafiadores, satisfent tots els nivells de forma física i experiència.

Entre les seves joies hi ha el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, destacant entre els parcs naturals per la seva bellesa única.

A més dels seus imponents parcs naturals, Lleida acull diverses rutes de llarga distància, com el GR-1, GR-92 i la Ruta del Cister, que travessen Espanya i Europa, oferint espectaculars vistes de cims nevats, valls exuberants i llacs cristal·lins.

El millor moment per emprendre excursions a Lleida és de maig a octubre, quan el clima és generalment suau i sec, esdevenint una temporada perfecta per explorar la riquesa natural de Lleida.

Parc Nacional d'Aigüestortes i Llac de Sant Maurici

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Llac de Sant Maurici és un veritable paradís per als amants del senderisme i la natura, ubicat al nord-oest de Catalunya.

Aquest parc es divideix en dues àrees principals: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i ofereix més de 200 km de senders que travessen paisatges d´alta muntanya, vegetació rica i una xarxa impressionant de més de 200 llacs i nombrosos rius.

Els visitants poden explorar rutes com Estany de Sant Maurici i Estany de Ratera, així com la Cascada de la Ratera i el Mirador del Llac de Sant Maurici des de Prat de Pierró.

A més, el parc compta amb 26 rutes de senderisme que varien en dificultat i assegura opcions per a tots els nivells d'habilitat.

Algunes d'aquestes rutes són accessibles per a visitants amb mobilitat reduïda. Per a aquells interessats en una experiència guiada, Roger Gras, guia local i acreditat, ofereix visites que faciliten l'exploració d'aquests entorns naturals.

Amb dues entrades principals, una a Boí per al sector d'Aigüestortes i una altra a Espot per a la zona del llac, el parc atrau més de mig milió de visitants anualment.

A més dels senders, el parc disposa d'una varietat d'activitats i serveis, incloent-hi materials educatius per a nens i recursos per a residents, com ara informació sobre subvencions i serveis.

Vall d'Aran

Valle de Arán és una destinació privilegiada per als amants del senderisme, destacant-se pels seus densos boscos verdosos i la presència d'óssos marrons.

Entre les rutes més recomanades hi ha el trajecte de Pla de Beret a Santuari de Montgarri, que ofereix una experiència única en contacte amb la natura pura del Pirineu Català.

A més, l'entorn de la Vall inclou l'encantador Bosc Encantat de Carlac a Bausen, accessible des de la carretera N-230, desviant-se al km 184 cap a un camí que condueix directament a aquest lloc màgic.

Per als entusiastes de l'esquí, la Vall d'Aran també acull estacions d'esquí de renom com Baqueira Beret, coneguda per la seva extensa àrea d'esquí i neu d'alta qualitat.

La Molina i Masella complementen l´oferta amb una varietat de pistes per a diferents nivells d´habilitat i una àmplia gamma de serveis i activitats més enllà de l´esquí.

Pel que fa a senderisme, la Vall ofereix diverses rutes amb diferents graus de dificultat i durada. Per exemple, la ruta d´Artiga de Lin i Uelhs deth Joèu és ideal per a principiants, amb una distància de 3 km i una durada aproximada de 1:10h, proporcionant una experiència accessible i gratificant per a tots els visitants.

Altres senders com el de La fageda de Carlac i el Llac de Baciver presenten un nivell de dificultat mitjà, perfectes per a aquells que busquen una mica més de desafiament a les seves caminades.

Serra del Cadí i Montsec

La Serra del Cadí, amb una altitud màxima de 2,648 metres, i el Montsec, que arriba fins a 1,678 metres, ofereixen una varietat d'oportunitats per al senderisme i l'escalada que atrauen nombrosos turistes cada any.

La Serra del Cadí és part del Parc Natural Cadí-Moixeró, que abasta aproximadament 41,342 hectàrees i és conegut per ser la cadena muntanyenca continuada més llarga de Catalunya.

Aquest parc ofereix diversos senders de senderisme, inclòs el sender de gran recorregut GR-150.

El Montsec, declarat Geoparc per la UNESCO el 2018, es divideix en tres subzones: Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Montsec de Sant Baldiri, cadascuna amb característiques geològiques distintives que mostren la història geològica única de la regió.

L'àrea és popular per a l'observació d'estrelles a causa del cel clar i la mínima contaminació lumínica, amb l'Observatori Montsec dedicat a la investigació astronòmica i la divulgació pública.

Ambdues cadenes muntanyenques ofereixen impressionants vistes dels paisatges circumdants, fent-les destinacions populars per a entusiastes de la natura i fotògrafs.

Els accessos principals a la Serra del Cadí són des dels pobles de Gósol, Saldes i Bagà, mentre que el Montsec és accessible des d'Àger i Sant Esteve de la Sarga.

Aquestes àrees no sols proporcionen rutes de senderisme amb impressionants formacions de calcària i grans canons, sinó també una experiència immersiva en la rica biodiversitat i la tranquil·la bellesa d'aquests paratges naturals.

Llacs del Circ de Colomèrs

Els Llacs del Circ de Colomèrs destaquen per ser la zona amb la concentració més gran de llacs als Pirineus, unint nombrosos llacs, llacunes i gorgs a través de rius d'aigües cristal·lines.

Cada llac presenta un color diferent, variant des de verds foscos fins a blaus brillants, cosa que el converteix en un espectacle visual impressionant per als visitants.

Per als entusiastes del senderisme, hi ha dues rutes principals per explorar aquesta meravella natural: una ruta clàssica que passa per 7 dels llacs inferiors amb una durada aproximada de 3 hores, i una ruta més llarga que arriba fins a la base del Gran Tuc de Colomèrs , estenent-se aproximadament 7 hores.

El punt de partida d'aquestes excursions es troba accessible des de Banhs de Tredos, on es pot arribar amb cotxe i després agafar un taxi que recorre 5 km fins a l'inici dels senders.

Durant la temporada alta, de mitjans de juny a mitjans de setembre, els taxis operen des de les 9.00 fins a les 18.30, sent l'única opció per assolir el punt de partida compartint taxi o caminant.

Aquest lloc no només és conegut per les seves impressionants vistes i paisatges bonics, sinó també per la formació del Circ de Colomèrs, envoltat de cims que arriben als 3,000 m d'alçada, com el Gran Tuc de Colomèrs i el Tuc de Ratera, fent-ne aquest destinació un favorit entre els senderistes i amants de la natura.

Pica d'Estats des de Molinassa

La ruta cap a Pica d'Estats comença a l'aparcament de Molinassa, a uns 12 km d'Àreu. Aquest trajecte és conegut per la seva exigència i bellesa, cobrint una distància total de 20,4 km i requerint aproximadament 10 hores i 15 minuts per completar-se.

Els senderistes experimenten un ascens total de 1.338 metres, passant pel refugi de Vallferrera, on poden descansar o pernoctar.

El camí segueix el Barranc de Sotllo, portant els aventurers cap a l'Estany de Sotllo i Estany d'Estats, abans d'escalar la Coma d'Estats.

Aquesta secció del camí està ben definida i culmina al punt més alt de la caminada, la Pica d'Estats, situada a 3,143 metres d'alçada.

La ruta és circular, amb un recorregut total de 21.07 km i un desnivell positiu de 1,745 metres, fet que la cataloga de dificultat tècnica moderada.

És important destacar que la ruta no compta amb cobertura mòbil, excepte a la cimera, i es recomana iniciar el recorregut d'hora al matí per aprofitar al màxim la llum del dia.

La senyalització al llarg del camí des de l'aparcament de Molinassa és clara, i encara que el trajecte és desafiant per les seccions d'ascens i descens, ofereix vistes panoràmiques i l'oportunitat d'assolir dos cims, la Pica d'Estats i el proper Pic Verdaguer .

Bosc Encantat de Carlac

El Bosc Encantat de Carlac s'ubica a Bausen i ofereix una ruta circular de senderisme de 6.5 quilòmetres. Amb un desnivell positiu de 350 metres, aquesta caminada de dificultat mitjana es completa generalment a 2.5 a 3 hores.

El sender és famós per les fagedes centenàries i les formes curioses dels troncs dels arbres, que creen un espectacle visual únic.

A més a més, el recorregut passa pel Coret de Pa, un mirador des d'on es poden admirar les impressionants vistes de la cara nord del massís d'Aneto-Maladeta.

La llegenda local explica la història de Teresa, una noia enterrada fora del cementiri cristià per decret del sacerdot. La seva tomba és a prop del sender, afegint un element de misteri a l'atmosfera màgica del bosc.

Aquest lloc no és només un passeig per la natura, sinó també un viatge a través d'històries i llegendes que perduren en el temps.

El millor moment per visitar el Bosc Encantat de Carlac és durant la primavera, tot i que el corriol roman accessible tot l'any.

És ideal per a famílies, ja que el camí, encara que inclinat, és apte per a nens acostumats a caminades a muntanya. Des del punt de partida al carrer principal de Bausén, que es transforma en un camí empedrat, la ruta puja gradualment oferint vistes panoràmiques de la Vall de Toran abans d'assolir el punt més alt al Coret de Pa a 1,180 metres.

Conclusió

Lleida, amb els seus paratges d´impressionant bellesa, ofereix una vasta gamma d´oportunitats per als amants del senderisme i la natura, des de l´emblemàtic Parc Nacional d´Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l´encantador Vall d´Aran, fins a la majestuositat de la Serra del Cadí i el Montsec.

A través d'aquest breu viatge per les destinacions més destacades, hem explorat les rutes que serpentegen entre llacs, boscos, muntanyes i valls, cadascuna revelant la rica biodiversitat i els paisatges que fan de Lleida una destinació excepcional per a exploradors i aventurers.

Aquestes experiències no són només caminades; són immersions profundes al cor de Catalunya, unint l'esperit amb la naturalesa sublim.

Les implicacions del recorregut van més enllà del gaudi personal; es tracta d'un apropament a la cultura, la història i l'ecologia de la regió, fomentant una entesa i un respecte més profunds cap a aquests ecosistemes.

A mesura que els visitants s'endinsen en aquests senders, no només descobreixen la bellesa de Lleida, sinó que també comprenen la importància de preservar aquests enclavaments naturals per a les generacions futures.

La invitació és clara: explorar, respectar i gaudir dels múltiples regals que la natura de Lleida té per oferir, sempre considerant la possibilitat de noves aventures que esperen ser descobertes a cada racó d'aquesta terra rica i diversa.