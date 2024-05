Sequera a Catalunya: els embassaments de les conques internes freguen el 28% de capacitat

per Pau Arriaga Pérez

Gairebé el 28% de capacitat. Aquest divendres 24 de maig s'ha enregistrat una nova pujada de la capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya. Igual que ha passat en dies anteriors, la xifra ha augmentat respecte del dia anterior, cosa que està passant de manera gairebé ininterrompuda els últims dos mesos.

En concret, segons es pot comprovar mirant les dades que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) actualitza diàriament cap a la 1 del migdia, la quantitat exacta és del 27,95%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Les dades d'aquest divendres reflecteixen un nou augment de consideració; dijous passat, 23 la capacitat estava al 27,51%, de manera que puja més un 0,4%.

Continuem veient, doncs, com la quantitat mitjana continua pujant a una gran velocitat; fa menys de dues setmanes es va superar la simbòlica xifra d'una quarta part de la capacitat (25%) i amb aquesta nova dada se segueix avançant cap al terç de capacitat.

Adéu a la pluja generalitzada

Hem de tenir en compte, però, que els propers dies la quantitat d'aigua que caurà del cel no serà, ni de lluny, tan abundant com ho ha estat les jornades laborables d'aquesta setmana.

Observant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), de cara al cap de setmana dels dies 25 i 26 de maig, el darrer del cinquè mes de 2024, les precipitacions seran escasses, tant pel nombre de llocs on descarregaran , com per la quantitat d'aigua que abocaran sobre el territori.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.