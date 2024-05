Sequera a Catalunya: els embassaments del Ter-Llobregat ja tenen més aigua que fa un any

per J.C. Meneses Montserrat

Continuen les bones notícies respecte a la sequera a Catalunya. Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, han superat aquest dimecres el nivell que tenien l'any passat en aquesta mateixa data i es troben al 25,27%, davant del 25, 14% del 2023.

Es tracta de l´última actualització de l´estat dels embassaments de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA), recollida per Catalunya Press, que mostra que els embassaments d´aquest sistema han arribat als 154,64 hectòmetres cúbics d´aigua.

Aquest augment és degut a les darreres pluges registrades a Catalunya, que han fet pujar la capacitat dels embassaments del Ter-Llobregat, que havien arribat a estar al 14,8% durant el 8 i el 9 de març d'aquest any, el mínim històric, i ara han remuntat de manera molt pronunciada, arribant a nivells impensables fa unes setmanes.

Coincideix també amb l'aixecament aquest dimarts de l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat amb l'alleujament consegüent de part de les mesures, com ara que la dotació d'aigua per persona i dia passi de 200 litres a 230.

Augment a les conques internes i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

Pel que fa als embassaments de les conques internes catalanes, també han augmentat i es troben aquest dimarts al 24,13% de la seva capacitat, quan aquest dimarts estaven al 23,78%, tot i que encara no superen el nivell que tenien el 2023 (25 ,23%).

Per embassaments, el de Darnius Boadella es troba al 16,46% de la capacitat; el de Sau està al 14,37%; Susqueda al 26,39%; La Baells és al 38,45%; La Llosa del Cavall, al 24,24%; Sant Ponç, al 32,56%; Foix, al 64,92%; Siurana, al 2,68%, i Riudecanyes, al 2,61%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situa al 53,45%, amb un total de 996,6 hectòmetres cúbics d'aigua, mentre que l'any passat estaven al 35,86% i 668,6 hectòmetres cúbics.