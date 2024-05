Sequera a Catalunya: enorme pujada de la capacitat d'aigua als embassaments

per Pau Arriaga Pérez

La setmana del 6 de maig comença amb la millor notícia possible: els embassaments de les conques internes de Catalunya tornen a enregistrar una gran pujada de la seva capacitat. Si bé durant els dos dies del cap de setmana s'havia registrat un estancament en el tant per cent emmagatzemat, aquest dilluns hi torna a haver un augment.

Segons les dades publicades aquest migdia per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el nivell actual ja és al 23,5%, mentre que els dos últims dies estava al 22,21%. És, doncs, una nova pujada d'un punt percentual.

Fa tot just un mes, just abans de Setmana Santa, la capacitat era al voltant del 14%, cosa que significa que en poc més d'un mes ha experimentat un notable augment que ja està per sobre dels 9 punts percentuals.

Tot i això, les últimes setmanes hem anat detallant com dia a dia ha anat augmentant de forma progressiva els nivells, cosa que no ha passat aquest cap de setmana perquè s'ha quedat al mateix percentatge.

Cal tenir en compte que venim d'episodis de pluges abundants que han donat una petita treva aquests dies; s'espera que aquest dilluns 6 pugui ploure de manera generalitzada, encara que dimarts 7 les precipitacions seran més localitzades.

S'aixequen algunes restriccions?

Així, amb aquests resultats, cal veure si la Generalitat decideix flexibilitzar algunes de les restriccions que es van començar a aplicar coincidint amb l'entrada de bona part de Catalunya a l'estat d'emergència.

Es podrien comunicar dimarts que ve 7, en la compareixença de la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, després de la que serà l'última reunió de la Generalitat abans de les eleccions del 12 de maig,

Capacitat dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.