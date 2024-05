Sequera a Catalunya: espectacular pujada del nivell de l'aigua a les conques internes

per J.C. Meneses Montserrat

Continuen les bones notícies per a la sequera a Catalunya! Els embassaments de les conques internes catalanes han començat a notar les conseqüències de les pluges, aconseguint assolir nivells que no es veien des de fa mesos.

Segons l'actualització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) d'aquest dijous, les reserves de les conques internes de Catalunya es troben al 21,27% de la seva capacitat, i s'espera que el nivell d'aigua continuï creixent durant els propers dies les pluges que han omplert els rius.

El nivell d'ompliment d'aquests pantans continua sent insuficient, però si continua la tendència de temps plujós, Catalunya podria arribar a sortir de l'emergència per sequera. Tot i això, des del Govern demanen prudència "Cal avaluar-ho dia a dia perquè la quantitat que entra als embassaments també depèn de quant puja la temperatura perquè la neu es fongui i baixi als embassaments", ha dit aquest dijous el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort.

Mascort ha reiterat que “hi ha moltes circumstàncies a avaluar” i que la setmana que ve, amb motiu de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, es valoraran totes les dades i es veurà en quin estat estan els embassaments i si s'aixequen les restriccions actuals o no.

Dos embassaments de les conques internes catalanes tenen millors nivells que fa un any

La pujada recent del nivell d'aigua als embassaments de Catalunya ha provocat que dos superin els nivells que tenien fa un any. Concretament, els embassaments de la Baells, a Cercs, que està al 33% de la seva capacitat mentre fa un any estava al 25,5%; i el de Sant Ponç, a Clariana de Cardener, que ha crescut un 2% respecte de l'any passat.

També hi ha bones notícies per als dos grans embassaments de Catalunya, el de Susqueda i el de Sau. El de Susqueda segueix creixent de manera moderada, però el de Sau està tenint un creixement molt pronunciat, alimentat per la pujada del cabal del riu Ter. Fa dos dies el pantà de Sau es trobava al 2,33% de la seva capacitat segons les dades de l'ACA, i ara el seu nivell és al 7,40%, una pujada espectacular tenint en compte la seva capacitat.

Pel que fa a la resta d'embassaments de les conques internes catalanes, el de Darnius Boadella es troba al 14,08% de la capacitat, el de la Llosa del Cavall està al 22,4%, Foix (65,7%), Siurana (2 ,7%), Riudecanyes (2,6%).