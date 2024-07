Sequera a Catalunya: lleu retrocés de la capacitat d'aigua dels embassaments

per Pau Arriaga Pérez

La capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya s'ha estancat per primer cop en moltes setmanes. Aquest dilluns 1 de juliol, com ja havia passat a finals de la setmana passada, la capacitat d'aigua que hi ha en aquests recintes continua en volums semblants.

De fet, les dades publicades sobre la 1 del migdia per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) mostren un descens de les xifres, que al tancament de juny estaven al 36,99%, mentre que el primer dia del setè mes de l'any es troben al 36,97%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Això arriba després que el ritme de creixement de la capacitat a la recta final de juny va anar disminuint. L'última setmana del mes passat, de dilluns a dimarts va augmentar un 0,08%, mentre que de dimarts a dimecres va pujar un 0,05%. El dijous 20 de juny passat, el nivell estava a 36,58%, per la qual cosa el creixement en una setmana va ser del 0,52%.

1 de juliol, dia de pluja

Tot i això, la pluja que ha caigut i que està previst que caigui durant tota la jornada d'aquest dilluns 1 de juliol pot fer que, en jornades pròximes, es superi la xifra del 37%.

De cara a dimarts 2 també s'esperen precipitacions, si bé no seran tan generalitzades ni tan copioses com avui dia; a més, s'esperen principalment cap a la tarda.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.