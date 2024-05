Sequera a Catalunya: més aigua per als embassaments, que ja freguen el 25% de la seva capacitat

per Pau Arriaga Pérez

Aquest divendres 10 de maig ha tornat a pujar la capacitat d'aigua que hi ha emmagatzemada als embassaments de les conques internes de Catalunya. De mica en mica, dia a dia, les bones notícies en aquest sentit continuen arribant.

Segons les dades publicades aquest migdia per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el nivell actual ja està al 24,84%, cosa que significa que la capacitat ha pujat més d'un 0,3% respecte de les dades del passat dimecres 8, quan la xifra era del 24,52%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Cada cop estem més a prop, doncs, que s'arribi a una quarta part de la seva capacitat de mitjana, una xifra que està lluny del que seria desitjable, però que també és significativament millor de la que teníem fa tot just un mes i mig.

Gota a gota, a mesura que han anat passant les setmanes (i els mesos), els embassaments s'han recuperat de la situació més crítica. I és que la pujada de la capacitat, poc més d'un mes, està per sobre dels 10 punts percentuals. Hem de tenir en compte que fa poc més un mes, just abans de Setmana Santa, la capacitat estava rondant el 14%.

Les últimes setmanes hem anat detallant com dia a dia ha anat augmentant de manera progressiva els nivells, cosa que va portar els responsables de la Generalitat, en consens amb els responsables de l'ACA, a desescalar.

L'emergència queda enrere

Aquesta mateixa setmana, dimarts 7 passat, es va anunciar l'aixecament de part de les restriccions imposades fa 3 mesos a causa de l'emergència per la sequera que castiga Catalunya. Tot i això, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha volgut recordar que "continuem vivint una sequera greu", malgrat aquest pas endavant cap a la normalitat.

Per part seva, durant la seva intervenció, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha posat sobre la taula que és la pitjor sequera des que es tenen dades, però ha afegit que "no improvisem, i qui digui el contrari és perquè no ha gestionat una sequera d'aquesta magnitud".

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.