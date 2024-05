Sequera a Catalunya: l'aigua dels embassaments del Ter-Llobregat supera el 30%

per J.C. Meneses Montserrat

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, han augmentat 1,78 punts en una setmana, i aquest dimarts es troben al 30,38% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 28,6%.

Es tracta del darrer informe de l‟estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que mostra que els embassaments del Ter-Llobregat tenen actualment 185,93 hectòmetres cúbics d'aigua.

Aquest augment és degut a les pluges registrades les últimes setmanes, que han fet que els embassaments del Ter-Llobregat superin la capacitat que tenien l'any passat per aquestes mateixes dates, quan estaven 25,46% i 155,85 hectòmetres cúbics.

22 municipis de l'Alt Empordà surten de l'emergència per sequera

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que s'aixeca l'estat d'emergència per sequera a 22 municipis de la comarca de l'Alt Empordà (Girona) que s'abasteixen de l'aqüífer Fluvià-Muga, i que es permetrà una dotació d'aigua de 200 litres per persona i dia, quan ara n'era de 230.

Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió del Comissió Interdepartamental de la Sequera, en què ha assegurat que aquests municipis passen a situació d'excepcionalitat i que la nova fase entrarà en vigor "al llarg de la setmana que ve" quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Els municipis on es passa d'emergència a excepcionalitat són Agullana, Capmany, Garriguella, Jonquera, Armentera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga, Vilamacolum i Espolla.

Plaja ha explicat que s'aixeca l'emergència per sequera a aquests municipis a causa de la recuperació del nivell de l'aqüífer Fluvià-Muga; ha reiterat que "encara falta molta aigua" per sortir de la sequera, i creu que cal que la primavera continuï sent plujosa i que la tardor també ho sigui.

Pel que fa als municipis que depenen de l'embassament Darnius-Boadella, com Cadaquès (Girona), que actualment estan en estat d'emergència 2, ha afirmat que a la comissió s'ha abordat si havien de passar a emergència 1, però que s'ha decidit esperar "un parell de setmanes més", davant de l'augment de temperatures en aquesta zona.

Conques internes i Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

D'altra banda, els embassaments de les conques internes catalanes també continuen augmentant i es troben al 29,11% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 27,2%, augmentant 1,91 punts.

L'embassament de Darnius Boadella està al 21,70% de la capacitat; el de Sau està al 26,35%; Susqueda al 28,01%; La Baells és al 43,77%; La Llosa del Cavall, al 26,22%; Sant Ponç, al 33,82%; Foix, al 66,80%; Siurana, al 2,44%, i Riudecanyes, al 2,55%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situa al 58,98%, amb un total de 1.864,5 hectòmetres cúbics d'aigua, mentre que l'any passat estaven al 35,9% i 669,3 hectòmetres cúbics.