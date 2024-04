Sequera Catalunya: tímida pujada de la capacitat dels embassaments de les conques internes

per Pau Arriaga Pérez

La capacitat d'aigua que hi ha als embassaments de les conques internes de Catalunya continua avançant i millorant de manera lenta però incessant. Després que dilluns passat 15 d'abril se superés la xifra del 18% de capacitat, aquest dimarts 16 en podem veure un de nou (encara que mínim augment): les dades diuen que estan al 18,06% de la seva capacitat total.

Això consolida la tendència a l'alça que s'ha viscut els darrers dies; les pujades, encara que discretes, van començar dilluns passat 8 d'abril, i cada dia que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat les dades (cosa que fa cada dia a la 1 del migdia) hi ha hagut motius per somriure. Tot i que sense llançar les campanes al vol.

| Agència Catalana de l'Aigua

La petita pujada ha coincidit amb una jornada en què la Generalitat ha anunciat que permetrà que els ajuntaments catalans puguin omplir, aquest estiu, les piscines públiques i privades amb aigua potable malgrat la sequera sempre que compleixin la funció de refugi climàtic.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, on ha detallat que el Govern ha aprovat un decret per crear un cens on cada municipi introduirà els refugis climàtics, que podrà incloure piscines públiques i privades obertes a la ciutadania.

Pluges aquest dimarts 16 i dimecres 17

Cal tenir en compte, a més, que tant aquest dimarts 16 d'abril com dimecres que ve 17 s'espera pluja.

De fet, el matí del segon dia d'aquesta setmana han caigut precipitacions a la zona del Maresme i s'esperen més pluges cap al tram final de la jornada a punts de les demarcacions de Girona i Barcelona.

De cara a dimecres 17 s'esperen alguns xàfecs locals en punts del sector central del litoral fins al migdia i són possibles a la resta del quadrant nord-est; a partir de llavors s'esperen a punts de la meitat est, sobretot a partir de la nit quan es faran més extensos. També són possibles alguns plugims intermitents al vessant nord del Pirineu.

Capacitat dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.