La sequera està matant els porcs senglars de l'Alt Empordà

La crisi climàtica està causant estralls a la vida salvatge, i els senglars no són una excepció. La manca de pluges i l'esgotament de recursos estan empenyent aquests animals a un pas de l'extinció a la regió d'Alt Empordà. La situació és crítica: la reducció de la població de senglars ha arribat a un esgarrifós 50%.

Els efectes devastadors de la sequera es manifesten de manera despietada: l'escassetat d'aliments i d'aigua deixa aquests animals en una situació desesperada. La reproducció es veu obstaculitzada per condicions ambientals hostils, portant a una disminució catastròfica en el nombre de senglars a la regió.

Però això pot ser una bona notícia per als agricultors i caçadors, que ja estaven lluitant contra una superpoblació de senglars l'any passat, ara s'enfronten a una crisi encara més gran. La invasió de camps de cultiu per part d'aquests animals voraços ha superat els límits de tolerància i la situació empitjora cada dia que passa.

Jaume Fàbrega, representant de la Federació de Caça de Girona, adverteix sobre disminució en el nombre de porcs senglars abatuts a la regió. En només tres anys, el nombre ha caigut de 570 a només 200, cosa que reflecteix una tendència alarmant de declivi a la població.

Tot i que alguns poden veure aquesta reducció com un respir, els experts adverteixen que el perill encara no ha passat. Els porcs senglars, considerats una plaga per les autoritats, requereixen una vigilància constant fins i tot en temps d'escassetat. La proliferació de vedats de caça i la caça selectiva poden ajudar a controlar la situació, però l'amenaça persisteix.

Però la crisi no s'acaba amb els porcs senglars. L'augment d'altres animals, com el cérvol i el cabirol, està exacerbant els problemes per als agricultors i els conductors. El 30% dels accidents de trànsit causats per animals ara són atribuïts als cabirols, la població dels quals sembla no haver estat tan afectada per la sequera.

En resposta a aquesta emergència, el Departament d'Acció Climàtica ha pres mesures dràstiques. El període de caça del cabirol s'ha estès a les comarques gironines per controlar la seva població i evitar que la situació se'n surti encara més de control. Es permet la caça de mascles i femelles fins al 31 de març en totes les modalitats aprovades.

L'alarma ha sonat a Alt Empordà i més enllà. La crisi climàtica desencadena una sèrie d'esdeveniments que amenacen la vida silvestre i la seguretat de les comunitats locals. És hora dactuar amb urgència abans que sigui massa tard.