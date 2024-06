La sequera arrasa el Camp de Tarragona: cap embassament supera el 4%

per Redacció CatalunyaPress

Catalunya enfronta una greu situació de sequera que ha generat seriosos problemes de proveïment i preocupació tant entre les autoritats com a la població local. Tot i que les precipitacions registrades els últims mesos han mitigat lleugerament la crisi, la situació continua sent alarmant i requereix atenció contínua.

Un dels indicadors principals de l'impacte de la sequera són els nivells d'aigua als embassaments de la regió. Durant la sequera, aquests nivells s'han monitoritzat amb preocupació, ja que el perill de desproveïment ha estat una amenaça constant per a diverses comunitats urbanes i agrícoles.

Embassaments en situació crítica

Tot i les pluges recents, alguns embassaments del Camp de Tarragona segueixen en una situació crítica, segons ha alertat Diari Més. Cap dels quatre embassaments principals de la zona supera el 3,5% de la capacitat total. Aquesta situació ha generat alarma entre les comunitats de regants, que exigeixen solucions i previsions per enfrontar futures sequeres.

Al gener, el Departament d'Acció Climàtica va presentar dos projectes per garantir un reg de suport al Priorat. Aquestes propostes inclouen la captació d'aigua del riu Ebre per proveir els embassaments de la comarca i assegurar així la continuïtat de l'activitat agrícola. Una de les propostes planteja portar aigua des de Garcia (Ribera d'Ebre) fins a l'embassament dels Guiamets i, en paral·lel, fins al de Siurana. L'altra proposta suggereix connectar l'embassament de Margalef amb el canal Garrigues-Sud.

Tot i això, aquests projectes han trobat oposició per part de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i el Gepec, a més que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) va afirmar no haver estat informada prèviament, en contrast amb les declaracions de la Generalitat.

Situació actual dels embassaments

Embassament del Gaià

L'embassament del Gaià és actualment el que presenta el nivell més baix de tot Catalunya. Amb una capacitat total de 60,40 hm³, compta amb un volum embassat de només 0,80 hm³, cosa que representa un 1,33% de la seva capacitat.

Embassament de Siurana

L'embassament de Siurana també enfronta una situació crítica, amb només el 2,35% de la capacitat total de 12,22 hm³. En aquests moments, el volum embassat és de 0,28 hm³, fet que suposa una disminució del 0,4% respecte al mes anterior.

Embassament de Riudecanyes

L'embassament de Riudecanyes es troba al 2,5% de la capacitat total de 5,32 hm³. Actualment, el seu volum embassat és de 0,13 hm³, representant un retrocés del 0,1% respecte al nivell del mes anterior.

Embassament de Guiamets

L'embassament de Guiamets, que pertany a les conques de l'Ebre i no a les internes com els tres anteriors, presenta una situació relativament millor. Amb una capacitat total de 9,70 hm³, actualment es troba al 3,09% de la seva capacitat, amb un volum embassat de 0,30 hm³.

Tot i que les pluges recents han proporcionat un respir temporal, la sequera a Catalunya continua sent un desafiament significatiu. És crucial seguir les recomanacions de les autoritats i continuar implementant mesures per gestionar de manera efectiva els recursos hídrics i prevenir futures crisis. Les comunitats afectades i les autoritats han de treballar juntes per assegurar un subministrament d'aigua sostenible i resilient davant dels desafiaments climàtics.