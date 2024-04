Sequera Catalunya: bones notícies als embassaments de les conques internes

El subministrament d'aigua als embassaments de les conques internes de Catalunya mostra un creixement constant, revelen les darreres dades proporcionades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

A data de dimarts 9 d'abril, el nivell d'aigua s'ha elevat al 17,65% i ha marcat un lleuger augment en comparació del 17,6% registrat aquest dilluns.

Aquest increment, encara que modest, reflecteix una tendència a l'alça que s'espera que es continuï perpetuant.

Tot i això, les previsions del Meteocat indiquen que aquest dimecres cessaran les pluges. Teòricament, aquest dimarts és l'últim dia en què es preveuen precipitacions, per la qual cosa hi ha expectació per saber com aniran les dades dels propers dies.

La disponibilitat d'aigua als embassaments és crucial per a diversos sectors, des de l'agricultura fins al subministrament domèstic i industrial.

| Agència Catalana de l'Aigua

Per tant, qualsevol millora als nivells d'aigua és una notícia benvinguda per a Catalunya, que ha enfrontat desafiaments relacionats amb la sequera en el passat recent.

Aquest creixement gradual ressalta la importància d'una gestió eficient dels recursos hídrics i subratlla la necessitat de mantenir un monitoratge constant de la situació.

A mesura que Catalunya avança cap a la temporada de primavera, l'atenció se centra en l'evolució del nivell d'aigua als embassaments i les mesures necessàries per garantir un subministrament adequat d'aigua a tota la regió.

Capacitat dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d'aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d'1 hectòmetre cúbic (hm3) d'aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d'aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.