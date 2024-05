Sequera a Catalunya: la capacitat d'aigua dels embassaments puja i ja és al 27%

per Pau Arriaga Pérez

Nova pujada del nivell d'aigua que hi ha emmagatzemada als embassaments de les conques internes de Catalunya. Un altre cop, el volum hídric que hi ha en aquests recintes puja després d'una nova actualització de les dades.

Quan faltaven pocs minuts per a la 1 del migdia d'aquest dimarts 21 de maig, com és habitual, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha donat a conèixer una de les dades que s'esperen més diàriament. I com passa gairebé sense excepció des de fa moltes setmanes, s'ha reflectit un nou augment.

Si la setmana començava amb una xifra del 26,83% (corresponent al dilluns 20), la nova dada permet veure com arriba una nova unitat: la capacitat ha arribat al 27%.

| Agència Catalana de l'Aigua

La quantitat mitjana continua pujant a una gran velocitat; fa just 10 dies es va superar la simbòlica xifra d'una quarta part de la capacitat (25%) i amb aquesta nova dada se segueix avançant cap al terç de capacitat.

De fet, hem de tenir en compte que aquesta xifra és pràcticament el doble del que havia emmagatzemat fa tot just dos mesos, abans de Setmana Santa, quan amb prou feines estava en un 14%.

Més pluja

Hem de tenir en compte, a més, que aquest dimarts 21 s'esperen precipitacions a bona part del territori.

La precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada i anirà acompanyada de tempesta i localment de calamarsa o pedra, si bé és possible que durant la tarda ia l'extrem nord-est sigui d'intensitat forta.

Els propers dies també haurem d'estar pendents del cel, ja que s'espera que continuï caient aigua.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.