Sequera Catalunya: la capacitat dels embassaments de les conques internes continua creixent

per Pau Arriaga Pérez

L'aigua que hi ha als embassaments de les conques internes de Catalunya continua creixent a poc a poc. Aquest dilluns 8 d'abril, després de la darrera actualització de dades per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), se situa en un 17,6%.

Això significa una petita pujada respecte de la capacitat del diumenge 7 (les dades s'actualitzen cada dia), quan la capacitat se situava en un 17,5%.

Aquesta petita millora podria tenir continuïtat els propers dies si, com s'espera, continuen les precipitacions que van caure, especialment, durant els dies de Setmana Santa.

| Agència Catalana de l'Aigua

De fet, la previsió del Meteocat per dimarts 9 d'abril dóna pluja en alguns punts del territori, així que no seria descartable que la capacitat continués pujant les properes dates.

Prudència per part de la Generalitat

Tot i que les notícies que arriben per part de l'ACA són positives, la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, va assegurar la setmana passada que l'Executiu català descarta aplicar noves mesures restrictives els propers mesos després de les pluges registrades a Catalunya durant el mes de març passat .

Així es va pronunciar Plaja després de la reunió de la comissió interdepartamental de la sequera, juntament amb el secretari general d'Acció Climàtica de la Generalitat, Josep Vidal, on va voler deixar clar que, de moment, es mantindran les restriccions actuals de la fase d'emergència "on ja està establerta".

"No hi haurà més restriccions de cara a l'estiu, però tampoc menys de les que ja teníem", va assegurar, apuntant que estan esperant si es produeixen nous episodis de pluges al maig i juny més quantiosos que els registrats al març.

De fet, en altres compareixences, Plaja havia deixat clar que "no és el mateix estar al 16% al mes de maig que al setembre", va assegurar Plaja, alhora que va voler deixar clar que "no es tracta de passar del 16% al 16,5% per suprimir-la".

La Generalitat vol anar amb peus de plom, ja que l'objectiu amb què treballen, quan se surti de la fase d'emergència en què estem des de fa diverses setmanes, és estar consolidat a la fase següent, que és la de l'excepcionalitat.