Sequera Catalunya: cinc dies seguits de pujades a la quantitat d'aigua dels embassaments

La capacitat d'aigua que hi ha als embassaments de les conques internes de Catalunya continua avançant, a pas lent però ferm, cap al 18%. Cadascun dels 5 dies laborables de la setmana d'aquest 8 d'abril hi ha hagut motius per somriure. Tot i que sense llançar les campanes al vol.

I és que, novament, després de l'actualització de les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), al punt de les 13.00 d'aquest divendres 12 d'abril, es comprova que la capacitat en aquests recintes és del 17 ,84%.

| Agència Catalana de l'Aigua

La pujada, modesta però que mostra una tendència a l'alça recent, és una petita bufada d'aire i optimisme.

Malgrat les bones notícies, la previsió del Meteocat diu que en les properes 72 hores no s'espera cap precipitació a la geografia de Catalunya; ni aquest divendres 12 ni en cap moment del cap de setmana dels dies 13 i 14 s'espera la caiguda de pluges a cap punt del territori.

Diverses setmanes després que la portaveu del Govern descartés que les pluges de Setmana Santa servissin per sortir de la fase d'emergència en què es troba la major part del territori, les bones notícies en forma de més aigua continuen arribant.

"No té sentit sortir de l'emergència avui (per finals de març) per tornar a entrar al cap de 15 dies", ha explicat Plaja, indicant també que no és el mateix tenir unes previsions de pluja a les portes de l'estiu (com és el cas en què estem) que al principi duna estació humida, com tardor o hivern.

Capacitat dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.