Sequera Catalunya: la diferència de capacitat entre els embassaments catalans i espanyols

Les pluges recents han tingut un impacte significatiu en els embassaments espanyols, elevant considerablement el nivell d'aigua emmagatzemada. Actualment, els embassaments se situen en conjunt al 66% de la capacitat total.

Aquest augment representa un increment de 1.591 hectòmetres cúbics, cosa que equival al 2,8% de la capacitat total d'emmagatzematge, que ara arriba als 36.992 hectòmetres cúbics, segons les dades proporcionades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco ).

Al nord d'Espanya, els embassaments són pràcticament plens, mentre que cap al sud i especialment a l'est peninsular, la capacitat disminueix progressivament a mesura que ens endinsem en aquestes regions.

La setmana del 8 d'abril va ser particularment bona per als emblassos d'Alcántara, Almendra i Ricobayo, que van liderar la pujada de la capacitat d'aigua.

Això contrasta amb la situació que es viu als de les conques internes de Catalunya, la capacitat de les quals reflecteix un preocupant 17,6% de capacitat.

La situació varia per territoris

Tot i que Tarragona compta amb un nivell del 78,68% i Lleida del 57,90%, la situació a Girona és força més preocupant, amb tot just un 19,39%, mentre que Barcelona es troba en un nivell encara més baix , assolint només el 14,23%.

Això significa que gran part de Catalunya segueix enfrontant una situació crítica en termes de reserves d'aigua, amb només un 17,6% de capacitat a les conques internes esmentades. Tot i que es va registrar un lleu augment de l'1,18% després de les últimes pluges, la situació continua sent delicada.

Tot i que la setmana 8 d'abril (almenys els dies laborables) es van tancar amb 5 dies seguits de pujades a la quantitat d'aigua dels embassaments, la realitat és que la situació a Catalunya continua sent crítica i l'emergència està lluny d'aixecar-se, encara que ja s'hagi superat el llindar del 16%, que és la quantitat que va fer que s'entrés en emergència.

"No té sentit sortir de l'emergència avui (per finals de març) per tornar a entrar al cap de 15 dies", va explicar recentment en una compareixença pública la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja. L'estalvi d'aigua i esperar que plogui, doncs, continua sent el dia a dia per a milions de catalans.