Sequera a Catalunya: els embassaments es continuen recuperant i estan al 29,64% de capacitat

per Pau Arriaga Pérez

La capacitat d'aigua que hi ha als embassaments de les conques internes de Catalunya avança de manera imparable cap al 30%... i també cap al terç de capacitat.

Minuts després de la 1 del migdia d'aquest divendres 31 de maig s'ha actualitzat la dada que revisa diàriament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el darrer dia del cinquè mes de l'any se situa al 29,64%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Això suposa que, de nou, la pujada de capacitat respecte del dijous 30 passat sigui d'un 0,2%.

La dada està 5 punts per sobre de la que hi havia fa tres setmanes, quan es van aixecar les mesures d'excepcionalitat a bona part del territori i més del doble de l'escassíssim 14% que hi havia cap als dies de Setmana Santa.

Precipitacions a la vista

Manca per veure, doncs, quan es depassa la frontera del 30% de capacitat, encara que si se segueix la progressió recent podria passar aquest mateix cap de setmana, el primer cap de setmana de juny.

De fet, s'esperen precipitacions, que seran especialment considerables el dissabte 1. La Catalunya Central serà la zona del territori on s'espera recollir més aigua, encara que també cauran a comarques com la Selva i el Vallès Oriental.

El diumenge 2 també s'espera pluja, especialment a l'interior del quadrant nord-est i no es descarta cap precipitació feble al vessant nord del Pirineu.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.