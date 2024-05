Sequera a Catalunya: el nivell de l'aigua a les conques internes supera el 25%

per J.C. Meneses Montserrat

Bones notícies a Catalunya, que aquest diumenge electoral veu com, de mica en mica, es va solucionant la greu situació de sequera. Hi ha llum al final del túnel, i el nivell de l'aigua als embassaments catalans segueix creixent tot i que les pluges han anat remetent els darrers dies.

La manca d'aigua s'ha compensat amb la pujada de les temperatures, que ha accelerat el desglaç a les muntanyes i, per tant, ha continuat alimentant amb aigua els rius que arriben als embassaments.

Aquest diumenge 12 de maig el nivell d'aigua als embassaments catalans supera el 25,30%. Per pantans, els dos més grans de Catalunya estan aconseguint tornar-se a omplir. El pantà de Susqueda (Osor), amb una capacitat de 233,00 hm3, està al 26,22% de la capacitat, acumulant 61,08 hm3. Per part seva, l'embassament de Sau es troba al 17,95% de la seva capacitat (165,26 hm3), acumulant 29,66 hm3 d'aigua.

El pantà de la Baells, amb 109 hm3 de capacitat, es troba al 43,98% de la seva capacitat i es converteix en un dels símbols de resistència a la sequera a Catalunya.

El nivell de l'aigua a l'embassament de la Llosa del Cavall està al 19,84% de la capacitat total; a Darnius Boadella està al 16,81%; a Sant Ponç al 32,83%; a Foix al 64,03%; ia Siurana al 2,67%.

El riu Ter recupera el cabal ambiental de 2.000 litres per segon amb les darreres pluges

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha explicat aquest divendres que el riu Ter ha recuperat el cabal ambiental de 2.000 litres per segon amb les darreres pluges, abans del pas de la situació d'emergència a excepcionalitat al sistema Ter- Llobregat.

En una visita a l'embassament de Susqueda (Girona), el conseller ha remarcat que aquest cabal "és el que toca en excepcionalitat", i ha recordat que en cap moment durant la situació d'emergència no s'ha baixat dels 1.000 litres per segon per preservar la vida al llarg del riu.

La resolució que determina que el sistema Ter-Llobregat passi de fase d'emergència a excepcionalitat està previst que es publiqui a principis de la setmana que ve, i Mascort ha assenyalat que amb les darreres pluges s'han guanyat 67 hectòmetres cúbics al conjunt del sistema .

Mascort ha assenyalat que el principal beneficiat d'aixecar l'emergència "és el riu", així com els pagesos, que ja tenen assegurats els 27 hectòmetres acordats, amb l'opció que si plou més es pugui augmentar de cara al juny.

El conseller, davant les crítiques d'alguns sectors per flexibilitzar les mesures a tots els sectors, ha remarcat que el pla de sequera "no permet fer-ho de manera desagregada".