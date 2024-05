Sequera a Catalunya: puja fins al 29,31% la quantitat d'aigua que hi ha als embassaments

La quantitat d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes de Catalunya continua avançant cap al 30%. No és ni una tercera part de la seva capacitat, és cert, però és innegable que la situació és sensiblement millor que la que hi havia fa dos mesos, per Setmana Santa.

Aleshores, la mitjana va arribar a ser lleugerament superior al 14%; aquest dimecres 29 de maig, després de l'actualització de les dades que fa diàriament cap al migdia l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), aquesta xifra se situa al 29,31%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Si es vol mirar des d'un punt de vista optimista, hi ha raons per fer-ho. La dada està 5 punts per sobre de la que hi havia fa tres setmanes, quan es van aixecar les mesures d'excepcionalitat a bona part del territori.

L'augment progressiu i progressiu que va començar al voltant de Setmana Santa, a finals del mes de març passat, segueix. Aquest antepenúltim dia de maig ha tornat a ser d'un 0,2%, ja que dimarts 28 de maig passat era del 29,11%.

Les pluges, a punt de tornar

El passat dimarts 28 de maig es van aixecar les restriccions a 22 municipis de l'Alt Empordà que estaven especialment castigats per la sequera... i s'espera que els propers dies, a partir de dijous 30, la pluja tornin a ser més generalitzades que a aquesta setmana.

En els darrers dies únicament han caigut precipitacions aïllades a la zona més oriental del Pirineu.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.