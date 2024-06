Sequera a Catalunya: s'estanca el creixement de les conques internes

La capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya s'ha estancat per primer cop moltes setmanes.

Cap a les 13.00 hores del migdia d'aquest dijous 27 de juny s'ha actualitzat la dada que revisa diàriament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el vint-i-setè dia del sisè mes de l'any se situa al 37,10 %, precisament el mateix nivell que hi havia aquest dimecres 26.

Cal tenir en compte que el ritme de creixement d'aquests darrers dies ha anat disminuint cada cop més. De dilluns a dimarts va augmentar un 0,08%, mentre que de dimarts a dimecres va pujar un 0,05%. El dijous 20 de juny passat, el nivell estava a 36,58%, per la qual cosa el creixement en una setmana ha estat de 0,52%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Cal tenir en compte que les conques internes de Catalunya per Setmana Santa estaven sobre el 14%, per la qual cosa encara que aquestes 24 hores no hagi tingut cap augment, continuen sent bones xifres.

Perquè tornin a augmentar els nivells, caldrà esperar al cap de setmana, i que hi haurà pluges a tot el territori català. El Meteocat prediu el següent per al proper dissabte: "A partir del matí s'iniciaran xàfecs al terç oest que avançaran d'oest a est i podran arribar a qualsevol punt. Al llarg de la tarda tendiran a desaparèixer. Seran d'intensitat entre feble i moderada Localment seran forts durant el matí a la meitat sud de Catalunya. 20 mm) a la meitat sud”.

Per tant, es preveu que els nivells dels embassaments de les conques internes tinguin un creixement significatiu el cap de setmana.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.