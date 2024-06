Sequera a Catalunya: les darreres pluges ajuden a continuar recuperant els embassaments

Les bones notícies sobre la capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya continuen succeint-se, i aquest dilluns els nivells ja superen el 30%.

Poc abans de la 1 del migdia d'aquest dilluns 3 de juny s'ha actualitzat la dada que revisa diàriament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el tercer dia del sisè mes de l'any se situa al 30,80% .

Això suposa que, respecte als nivells registrats aquest passat diumenge 2 de juny, ha crescut un 0,34%, ja que se situava al 30,46%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Aquesta dada duplica els nivells que presentaven les conques internes de Catalunya per Setmana Santa, fa tan sols un parell de mesos, quan estava al voltant del 14%.

Cal tenir en compte que aquest cap de setmana s'han registrat potents pluges al territori català, superant els 50 o 60 litres per metre quadrat en el pitjor dels casos, com ara Arenys de Mar, per exemple.

A més, les precipitacions no cessaran, ja que aquest mateix dilluns hi haurà fortes pluges a zones com el Ripollès, Berguedà o Osona. Aquest episodi d'aigua es repetirà aquest dimarts, ja que al matí hi haurà bon temps, però a la tarda deixarà ruixats a les mateixes comarques, de manera que s'espera que els embassaments continuïn creixent els propers dies.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.