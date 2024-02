El sèrum facial de Mercadona que arrasa pel preu i els resultats

per Helena Celma

Mercadona és un gran supermercat amb una gran varietat de productes, entre els quals hi ha els d'higiene i bellesa. La seva marca pròpia, Deliplus, acull joies a preus molt assequibles.

Una és el sèrum facial de la marca Hidrata de Deliplus, que es caracteritza per estar formulat amb àcid hialurònic i ceramides, oferint així una hidratació efectiva.

Aquest producte, amb un preu accessible de només 6 euros, està guanyant popularitat per dos motius principals: que és apte per a totes les butxaques i la seva capacitat per deixar la pell suau i ben hidratada.

El més bo d'aquest sèrum és que conté àcid hialurònic i ceramides, que són dos components que ajuden enormement a mantenir la pell hidratada.

Les ceramides són lípids (greixos) que es troben de manera natural a la capa més externa de la pell. Aquests dos actius ajuden, per una banda, a defensar la pell davant d'agressions externes i també a mantenir-la hidratada.

A més d'hidratar la pell, aquest sèrum també es pot aplicar abans d'aplicar maquillatge, ja que ajudarà que aquest quedi impregnat durant més temps.

El preu tan reduït és degut, bàsicament, a un tema legal. I és que aquest producte és un clon d'una marca espanyola que va llançar el producte fa molts anys.

Això no obstant, les patents tenen una durada de 20 anys a partir de la data de presentació de la sol·licitud i comencen a tenir efecte des del moment en què es publica la notificació de la seva concessió al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI).

Quan passen les dues dècades, la patent passa a ser de domini públic, cosa que significa que qualsevol distribuïdora pot utilitzar-la sense cap mena de restricció legal.

Per tant, qualsevol persona pot gaudir ara duna pell hidratada a un preu del tot assequible.