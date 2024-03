La simbiosi de la poesia i la música al Renaixement espanyol

Un dels trets culturals més característics del Segle d'Or espanyol és la relació estreta entre la poesia i la música. Ja als cançoners de la finals del segle XV, com el Cançoner Musical de Palau, els textos de les peces que van signats porten els noms de coneguts poetes, de manera que en els diferents manuscrits que daten del segle XVI que han arribat fins a nosaltres apareixen els versos de figures com Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Jorge Manrique o el gallec Luis de Vivero, entre d'altres, mentre que en els posteriors ens podem trobar lletres dels tons humans de la ploma de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Argensola, Vélez de Guevara o Salazar i Torres. El nou treball del quartet vocal Qvinta Essençia se submergeix en el gresol renaixentista on es barregen les dues arts, i presenta una selecció de polifonia profana procedent majoritàriament del Cançoner de Medinaceli.

L'ensemble Qvinta Essençia, integrat per la soprano Èlia Casanova juntament amb Hugo Bolívar, Albert Riera i Pablo Acosta, està especialitzat en repertoris dels segles XVI, XVII i XVIII, que recorren l'ampli espectre des del Renaixement espanyol fins a Johann Sebastian Bach, passant pels grans madrigalistes italians. Precisament, el seu anterior llançament discogràfic, que va veure la llum el 2019, va estar centrat en el primer llibre de madrigals de Luca Marenzio.

El disc El sentir del meu sentit presenta setze peces, onze de les quals apareixen a l'esmentat manuscrit descobert a la biblioteca de la Casa del Duc de Medinaceli, una de les millors recopilacions de polifonia espanyola renaixentista, el contingut de les quals il·lustra sobre la música profana que sonava a mitjans del segle XVI. Els principals gèneres que tracta aquest cançoner són la nadala, el romanç, la cançó i el madrigal, i inclou igualment una amanida i una dansa cantada. L'enregistrament es completa amb tres nadales de Juan Vásquez recollits a la seva obra Recopilació de Sonets i Nadales a quatre ia cinc, publicada a Sevilla el 1560, una altra de Cristóbal de Morales que apareix al Cançoner d'Upsala, i una peça de Francisco Guerrero procedent de Cançons i villanescas espirituals de 1589.

Com apunta el musicòleg Miguel Querol, al Cançoner de Medinaceli abunda el format musical del madrigal. Resulta curiós que un gènere que es va difondre per tot Europa des d'Itàlia durant el segle XVI aparentment no va tenir presència al nostre país. Querol subratlla que, encara que els músics andalusos i castellans no utilitzaven la paraula madrigal per referir-se a les seves composicions -els músics catalans, en canvi, sí que assumeixen el terme-, hi ha en aquest cançoner fins a cinquanta peces que tècnicament es poden considerar madrigals. De fet, nou de les que ens ocupen de l'enregistrament poden rebre aquesta etiqueta, cosa que potser estableix un nexe de continuïtat entre aquesta obra de Qvinta Essençia i la precedent dedicada als madrigals de Marenzio.

El sentir del meu sentit constitueix una bona mostra de la grandesa de la lírica espanyola renaixentista. El mateix Garcilaso de la Vega és l'autor de les lletres de dos dels madrigals, Qui em dixera, Elisa, vida meva i Oh més dura que marbre a les meves quexes, totes dues contingudes a l'Ègloga I, i Que benaurat de l'Ègloga II. Els textos del portuguès Jorge de Montemayor són utilitzats per Ginés de Morata en dues peces del disc, i igualment apareixen versos del també lusità Luis de Viveros i del poeta cancioneril Garci Sánchez de Badajoz. Tot un aparador brillant de les lletres ibèriques de l'època.

En relació amb els compositors presents a l'enregistrament, Ginés de Morata signa fins a tres peces, i, de fet, és un dels creadors més prolífics del Cançoner de Medinaceli, per la qual cosa se suposa que va ser un professional de primer nivell de l'època , encara que Miguel Querol afirma que només coneix de la seva vida que va ser el més antic Mestre de Capella de la Casa Ducal de Bragança. Un altre nom destacat de la música de l'època va ser l'extremeny Juan Vásquez, i les tres obres seves contingudes al disc procedeixen del manuscrit Recopilació de Sonets i Nadales a quatre ia cinc. Per cert, en el repertori apareixen dos temes amb el mateix nom, Si n'ugués mirat, un atribuït a Vázquez i l'altre a Cristóbal de Morales, inclòs al Cançoner d'Upsala, els textos del qual només coincideixen en el primer vers.

Rodrigo de Cevallos va ser mestre de capella de la catedral de Còrdova ia la de Granada, i compositor de gran renom, segons les fonts documentals de la segona meitat del segle XVI. Pedro i Francisco de Guerrero van ser dos germans que tenen la seva obra al Cançoner de Medinaceli i en aquest disc, si bé la fama de què va gaudir el primer va eclipsar en gran mesura el segon, encara que les seves creacions polifòniques van adquirir fama i reconeixement, com a prova el que algunes van ser adaptades per a viola de mà per MIguel de Fuenllana i Diego Pisador i incloses en els seus respectius llibres per a xifra.

Menys coneguts són Fra Juan Díaz, que musica una de les èglogues de Garcilaso, i de qui Querol no té informació, encara que aventura que va poder ser un trompeta que estava al servei de la Cort de Carles V el 1519 i que posteriorment va poder prendre els hàbits , i, també, Antonio Cebrián, del qual en principi no consten detalls de la seva vida.

Els membres de Qvinta Essençia ens ofereixen amb el seu darrer enregistrament un brillant retaule de tot el sentiment i l'emotivitat que envolten la polifonia renaixentista espanyola, gràcies a la precisa concatenació de les quatre veus per produir complexes textures sonores que es mostren a l'orella cristal·lines i amb gran colorisme