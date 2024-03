Els sindicats de presons tanquen la porta a reunir-se amb el Govern

El conflicte entre el Govern i els funcionaris de presons continua creixent cada dia que passa. L'Executiu català s'havia de reunir aquest dilluns a les 9.00 hores del matí a la seu del Departament de Justícia, però els sindicats s'han negat a acudir a aquesta trobada.

A més, la consellera de Justícia Justícia Gemma Ubasart ha anunciat aquest matí que s'havien emplaçat a reunir-se a les 14.00 hores, però la decisió dels sindicats ha estat la mateixa: no acudir a la cita.

Per la seva banda, la consellera de Justícia ha recordat aquest dilluns en roda de premsa que no hi ha vaga convocada formalment a les presons, davant del qual el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ha avisat que els funcionaris que protesten i no acudeixen al lloc de treball "s'exposen al règim sancionador".

"No sé si qualificar-la de vaga encoberta, però és evident que si no hi ha una situació clara de vaga els treballadors i treballadores han d'anar a treballar, és la seva obligació", ha contestat Ubasart en preguntar-li si creu que els empleats públics n'estan fent una vaga encoberta.

Sobre si preveuen sancions o alguna mesura per fer que tornin al seu lloc de treball, Calderó ha afegit: “L'obligació dels professionals és anar a treballar i si no compleixen les seves obligacions s'exposen al règim sancionador, és evident”.

Tots dos han insistit en la necessitat de reprendre el diàleg amb els sindicats, que no s'han presentat a les reunions que ha convocat la Conselleria els darrers dies: davant la petició de canvi d'interlocutors, la Generalitat els ha convocat aquest dilluns al matí a una reunió sense Ubasart ni Calderó, i tampoc no hi han anat.

Drets i seguretat "en risc"

La consellera ha alertat que la situació és "anòmala, greu, posa en risc els drets i la seguretat dels interns i dels treballadors que compleixen", i entre les afectacions de les protestes ha afirmat que hi ha advocats que no han pogut assistir a els seus clients, cosa que ha assenyalat vulnera el dret de defensa, i també hi ha dificultats per a les sortides als jutjats o visites sanitàries no urgents.

"Estem en una situació que no es va donar ni tan sols en pandèmia", ha alertat Ubasart, i Calderó ha afegit que, en no poder sortir de les cel·les per falta de personal, la situació per a uns 4.000 presos aquest dilluns és de confinament, tenint de fer els àpats a la cel·la i sense poder caminar pel mòdul.

Aquest dilluns hi ha protestes davant de totes les presons catalanes, cosa que impedeix fer vida normal als mòduls i obrir les cel·les, mentre que a través de dispositius de Mossos d'Esquadra s'han habilitat accés per a treballadors a Quatre Camins i Joves (Barcelona), cosa que ha permès personal suficient perquè els presos surtin de les cel·les però no per fer vida normal.

"Tots els efectius al peu del canó"

En preguntar-li si es plantegen que els Mossos desallotgin les protestes per acabar amb el bloqueig a les presons, Ubasart ha afirmat que estan en contacte amb les conselleries de Presidència i Interior per prendre les decisions conjuntament.

Sobre si es plantegen alguna mesura excepcional com més contractacions o que els Mossos cobreixin part de la feina dels funcionaris penitenciaris, Calderó ha esgrimit: “La feina dels professionals penitenciaris ho han de fer els treballadors penitenciaris. La nostra plantilla és suficient i el que tenim que fer és tenir tots els efectius al peu del canó”.

Calderó també ha explicat que aquest dilluns el departament ha enviat una carta a tota la plantilla de les presons que vol "encoratjar i posar en valor la feina que estan fent" als seus llocs de treball.

Sense dimissions

Preguntada per les peticions dels sindicats perquè dimiteixi Calderó, Ubasart ha defensat: "És el millor professional que podem tenir al sistema i que podem tenir per resoldre aquesta crisi. No és una cosa d'avui, ahir o abans d'ahir sinó que des del 1984 està construint aquest model penitenciari català", i ha afirmat que el seu currículum ho avala.

"Necessitem tot l'equip a ple rendiment per gestionar aquesta crisi, cada peça és necessària", ha conclòs Ubasart a preguntar-li per altres peticions de dimissió, com la del director de Quatre Camins.